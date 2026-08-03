Vlada Srbije predložila je izmene više važnih ekonomskih zakona koji se odnose na poreski sistem zemlje, piše Tanjug.

U skupštinsku proceduru ušao je paket propisa koji obuhvata izmene zakona o porezu na dobit pravnih lica, porezu na dohodak građana, doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kao i izmene Zakona o duvanu.

Kako je navedeno u obrazloženju Vlade Srbije, cilj ovih promena je dalje usklađivanje domaćih propisa sa pravnim tekovinama Evropske unije, kao i ispunjavanje obaveza iz reformske agende i procesa pristupanja EU.

Šta obuhvata paket poreskih izmena?

Predložene promene odnose se na nekoliko oblasti koje imaju značaj za poslovanje kompanija, zaposlenih i funkcionisanje poreskog sistema.

Među zakonima koji se menjaju nalaze se:

Zakon o porezu na dobit pravnih lica,

Zakon o porezu na dohodak građana,

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,

Zakon o duvanu.

Iz Vlade navode da izmene treba da doprinesu većoj usklađenosti Srbije sa evropskim standardima u oblasti poreske politike.

Cilj je približavanje pravilima Evropske unije

Jedan od glavnih razloga za izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica jeste dalje prilagođavanje domaćeg poreskog sistema pravilima koja važe u Evropskoj uniji.

To predstavlja deo šireg procesa reformi koje Srbija sprovodi u okviru evropskih integracija.

Usklađivanje poreskog zakonodavstva podrazumeva prilagođavanje pravila koja uređuju način oporezivanja, poslovanje kompanija i odnose između poreskih obveznika i države.

Promene koje mogu uticati na poslovni ambijent

Poreski propisi imaju direktan uticaj na način poslovanja kompanija, planiranje troškova i obaveze koje privredni subjekti imaju prema državi.

Zbog toga se izmene poreskih zakona pažljivo prate kako bi se videlo na koji način će uticati na privredu i građane.

Nakon skupštinske procedure i eventualnog usvajanja, novi propisi bi trebalo da postanu deo pravnog sistema Srbije.