Reč je o objektu u Miklošičevoj ulici, gde su šatori postavljeni na krovnoj terasi na sedmom spratu poslovne zgrade, što je pokrenulo brojna pitanja o bezbednosti i zakonitosti.

Inspekcija već reagovala

Glavna tržišna inspektorka Andreja But potvrdila je za portal Žurnal da su nadležni upoznati sa slučajem i da je sproveden nadzor.

Tokom kontrole utvrđeno je da hostel nudi smeštaj u šatorima na adresi Miklošičeva 9, ali je naglašeno da ugostiteljska delatnost mora biti u skladu ne samo sa osnovnim pravilima, već i sa propisima iz oblasti građevine i prostornog planiranja, piše Dnevno.

Bezbednost pod znakom pitanja

Najveći problemi koje su inspektori istakli odnose se na:

pristup krovu i terasi

bezbednost gostiju

električne instalacije u šatorima

Zbog toga je slučaj prosleđen Inspektorat Republike Slovenije za prirodne resurse i prostorno planiranje, koji će odlučiti da li su potrebne dodatne mere.

Inspektorat je potvrdio da je prijava već zaprimljena i da je postupak u toku.

Cena dodatno šokirala javnost

Posebnu pažnju izazvala je cena – noćenje u ovim šatorima tokom letnje sezone prelazi 70 evra po noći.

Ovaj podatak dodatno je pokrenuo raspravu na društvenim mrežama o tome da li ovakav smeštaj opravdava cenu koju naplaćuje.

Šta kaže zakon

Prema važećem zakonu o ugostiteljstvu, ovakav vid smeštaja može biti dozvoljen ukoliko je deo registrovanog objekta.

Ipak, konačnu odluku o bezbednosti i pogodnosti krova za boravak gostiju donosi građevinska inspekcija.

Slučaj iz Ljubljane pokazuje kako inovativne turističke ideje mogu brzo privući pažnju, ali i otvoriti ozbiljna pitanja o bezbednosti.

Dok nadležni ne donesu konačnu odluku, ostaje dilema – da li je ovo pametna turistička ponuda ili potencijalni rizik za goste.

