Reč je o objektu u Miklošičevoj ulici, gde su šatori postavljeni na krovnoj terasi na sedmom spratu poslovne zgrade, što je pokrenulo brojna pitanja o bezbednosti i zakonitosti.
Inspekcija već reagovala
Glavna tržišna inspektorka Andreja But potvrdila je za portal Žurnal da su nadležni upoznati sa slučajem i da je sproveden nadzor.
Tokom kontrole utvrđeno je da hostel nudi smeštaj u šatorima na adresi Miklošičeva 9, ali je naglašeno da ugostiteljska delatnost mora biti u skladu ne samo sa osnovnim pravilima, već i sa propisima iz oblasti građevine i prostornog planiranja, piše Dnevno.
Bezbednost pod znakom pitanja
Najveći problemi koje su inspektori istakli odnose se na:
- pristup krovu i terasi
- bezbednost gostiju
- električne instalacije u šatorima
Zbog toga je slučaj prosleđen Inspektorat Republike Slovenije za prirodne resurse i prostorno planiranje, koji će odlučiti da li su potrebne dodatne mere.
Inspektorat je potvrdio da je prijava već zaprimljena i da je postupak u toku.
Cena dodatno šokirala javnost
Posebnu pažnju izazvala je cena – noćenje u ovim šatorima tokom letnje sezone prelazi 70 evra po noći.
Ovaj podatak dodatno je pokrenuo raspravu na društvenim mrežama o tome da li ovakav smeštaj opravdava cenu koju naplaćuje.
Šta kaže zakon
Prema važećem zakonu o ugostiteljstvu, ovakav vid smeštaja može biti dozvoljen ukoliko je deo registrovanog objekta.
Ipak, konačnu odluku o bezbednosti i pogodnosti krova za boravak gostiju donosi građevinska inspekcija.
Slučaj iz Ljubljane pokazuje kako inovativne turističke ideje mogu brzo privući pažnju, ali i otvoriti ozbiljna pitanja o bezbednosti.
Dok nadležni ne donesu konačnu odluku, ostaje dilema – da li je ovo pametna turistička ponuda ili potencijalni rizik za goste.
