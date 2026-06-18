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Tokom odmora možete primiti manju platu - poslodavac može korititi obračun koji se mnogima neće dopasti

Mnogi zaposleni u Srbiji ovih dana kreću na godišnji odmor očekujući da će ih po povratku sačekati ista plata kao i prethodnog meseca.

Autor:  Dubravka Jovanović
18.06.2026.13:10
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Tokom odmora možete primiti manju platu - poslodavac može korititi obračun koji se mnogima neće dopasti
Foto: Shutterstock/Igor Link
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Međutim, pojedini radnici ostanu neprijatno iznenađeni kada na račun legne manji iznos nego što su očekivali.

Iako na prvi pogled deluje kao greška poslodavca, razlog se često krije u načinu obračuna naknade za vreme godišnjeg odmora, koji je propisan Zakonom o radu.

Godišnji odmor ne znači uvek i istu platu

Malo ko zna da se naknada zarade tokom godišnjeg odmora ne obračunava prema poslednjoj plati koju je zaposleni primio.

Umesto toga, zakon propisuje da se uzima prosečna zarada ostvarena u prethodnih 12 meseci.

Upravo zbog toga može da se dogodi da zaposleni tokom odmora primi manje novca nego što je dobio prethodnog meseca.

Povišica može da smanji iznos tokom odmora

Najčešće iznenađenje dožive radnici koji su u poslednjih godinu dana dobili povećanje plate.

Na primer, zaposleni koji je veći deo godine primao 80.000 dinara, a poslednjih nekoliko meseci 100.000 dinara, tokom godišnjeg odmora neće dobiti naknadu obračunatu na osnovu nove plate.

U obračun ulaze i prethodni meseci sa manjim zaradama, pa je prosek niži od trenutne plate.

Zbog toga mnogi zaposleni tokom odmora prvi put primete da su dobili manji iznos nego što su navikli.

Može li plata tokom odmora da bude i veća?

Zanimljivo je da se može dogoditi i suprotna situacija.

Ako je zaposleni ranije imao veću platu, a u međuvremenu mu je zarada smanjena, prosečna zarada za prethodnih 12 meseci može biti viša od trenutne plate.

U tom slučaju naknada tokom godišnjeg odmora može biti čak i veća od redovne mesečne zarade.

Šta ulazi u obračun?

U prosečnu zaradu za obračun godišnjeg odmora ulaze primanja koja imaju karakter zarade, uključujući osnovnu platu, dodatke za rad, stimulacije, regres i druga primanja predviđena zakonom i ugovorom o radu.

Zbog toga konačan obračun često izgleda drugačije od iznosa koji zaposleni očekuju kada pogledaju poslednji platni listić.

Zašto mnogi tek na odmoru primete ovu razliku?

Razlog je jednostavan. Većina zaposlenih ne prati način obračuna naknade za godišnji odmor, već očekuje da će dobiti istu platu kao i prethodnog meseca.

Tek kada novac legne na račun, postaje jasno da zakon koristi prosečnu zaradu iz prethodnih 12 meseci, a ne poslednju isplaćenu platu.

Zbog toga stručnjaci savetuju da zaposleni koji su nedavno dobili povišicu ne budu iznenađeni ako tokom godišnjeg odmora prime nešto manji iznos od očekivanog.

Iako mnogima deluje nelogično, ovakav način obračuna propisan je Zakonom o radu i primenjuje se na zaposlene širom Srbije.

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