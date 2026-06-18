Konačno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza zvuči kao dobra vest za tržište nafte, cene goriva i globalnu trgovinu, ali za automobilsku industriju to ne znači trenutni povratak u normalu.

Prekidi snabdevanja izazvani ratom na Bliskom istoku već su uticali na delove servisnog lanca, a posledice bi se mogle osećati mesecima koji dolaze.

Problem nije samo sirova nafta, već čitav niz naftnih derivata i specijalizovanih materijala koji se koriste u radionicama za popravku, limarijama i farbarnicama.

Alarm u auto-industriji - roizvođači već upozoravaju na probleme u snabdevanju

Prvi znaci su već bili vidljivi pre nekoliko nedelja, kada je Nisan počeo da ograničava isporuke određenih sintetičkih motornih ulja svojim dilerima i radionicama za popravku u SAD.

Prema tadašnjim izveštajima, prioritet su dati garantnim popravkama, opozivima, pretplaćenim servisnim paketima i kupcima kojima je automobil potreban za svakodnevnu upotrebu. Tojota je takođe upozorila neke od svojih američkih dilera da bi mogla doći do nestašice određenih ulja niskog viskoziteta, koja se često koriste u hibridnim i benzinskim motorima sa niskim trošenjem goriva.

Takve mere su u početku izgledale kao predostrožnost velikih proizvođača, ali novi izveštaji ukazuju da bi mogao postojati mnogo širi problem.

Vozače čekaju skuplji servisi? Posledice rata tek stižu na naplatu

Rojters izveštava da su se servisi i radionice u Japanu već suočili sa poteškoćama u nabavci motornih ulja, razređivača, lakova i drugih materijala vezanih za naftnu industriju.

Limarske radionice su posebno pogođene, jer su određene komponente za popularne završne obrade, poput biserno bele, postale teško dostupne. Neki servisi navodno razmatraju da prvo završe mehaničke popravke i odlože farbanje dok se zalihe ne poboljšaju.

Razlog je taj što automobilska industrija ne zavisi samo od benzina i dizela. Sintetička ulja, aditivi, maziva, premazi, razređivači, lakovi i brojni hemijski proizvodi nastaju u složenom lancu rafiniranja nafte i petrohemijskih sirovina.

Kada se poremeti pomorski saobraćaj kroz jednu od najvažnijih energetskih ruta na svetu, zalihe se ne prazne samo na benzinskim stanicama, već i u skladištima proizvođača, distributera i servisnih stanica.

Čak i ako se saobraćaj kroz Ormuski moreuz sada konačno trajno normalizuje, lanac snabdevanja se ne može obnoviti preko noći.

Zalihe su već potrošene, neke kompanije su kupile dodatne količine čim su se pojavile, a manje benzinske stanice i nezavisne radionice često ostaju na kraju reda. Kao rezultat toga, cene maziva bi mogle ostati povišene, a dostupnost određenih proizvoda ograničena do kraja godine, piše Jutarnji.hr/autoklub.

Za vozače, ovo ne znači da će svaka zamena ulja postati problem, ali znači da se mogu pojaviti vremena čekanja ili preporuke proizvođača za zamenu za određene marke, motore i specifična ulja.

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