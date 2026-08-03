Vrednost bitkoina (BTC) je danas u 15.15 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 0,65 odsto na 54.409,34 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 15,71 milijardu evra, što predstavlja nisku vrednost.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 28 u kategoriji "strah", neznatno bolje u odnosu na jučerašnjih 27 u kategoriji "strah", piše Tanjug.

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