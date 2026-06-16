Stižu nova pravila u avionima - šta se menja za putnike u EU

Putovanje avionom u Evropskoj uniji uskoro bi moglo da izgleda potpuno drugačije. Nakon više od dve decenije bez ozbiljnijih izmena, postignut je dogovor o novoj reformi prava avio-putnika koja donosi značajne promene u načinu kupovine karata, ostvarivanja odštete i zaštite putnika.

Cilj novih pravila je da se smanji birokratija, uklone skriveni troškovi i uvede veća transparentnost u celokupnom procesu putovanja, prenosi Poslovni.

Veće naknade za kašnjenja letova

Prema novim pravilima, putnici će i dalje imati pravo na odštetu u slučaju kašnjenja letova, a iznosi će se kretati od 300 do 500 evra, u zavisnosti od dužine leta i trajanja kašnjenja.

Avio-kompanije će biti obavezne da putnicima jasno objasne proceduru za ostvarivanje odštete i da automatski dostave potrebne obrasce za prijavu.

Na ovaj način uvodi se standardizovan i jednostavniji sistem, koji bi trebalo da olakša ostvarivanje prava putnika u praksi.

Transparentnije cene i manje skrivenih troškova

Jedna od najvažnijih promena odnosi se na prikazivanje cena karata.

Avio-prevoznici će morati da već na početku kupovine jasno pokažu ukupnu cenu, uključujući i informacije o ručnom prtljagu i dodatnim uslugama.

Takođe, uvodi se pravilo da jedan lični predmet, poput torbe ili ranca, mora biti uključen u cenu karte bez dodatne naplate.

Ukidaju se i određene dodatne naknade, poput onih za ispravku imena putnika ili štampanje boarding karte nakon prijave.

Nova zaštita za porodice i osobe sa invaliditetom

Nova pravila donose i važnu promenu za porodice sa decom.

Deca mlađa od 14 godina moraće da budu smeštena uz pratnju odrasle osobe bez dodatnih troškova, što bi trebalo da olakša porodična putovanja.

Posebna pažnja posvećena je i osobama sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Avio-kompanije će imati jasnije obaveze da obezbede pomoć tokom celog putovanja – od ulaska na aerodrom do izlaska iz aviona.

U slučaju dužih kašnjenja, i dalje ostaje obaveza avio-kompanija da putnicima obezbede obroke, osveženje, a po potrebi i smeštaj.

Cilj reforme: jednostavnija i pravednija putovanja

Evropska unija navodi da je osnovni cilj reforme da putovanje avionom postane jednostavnije, jasnije i pravednije za milione putnika.

Naglasak je stavljen na veću transparentnost, smanjenje skrivenih troškova i jačanje zaštite potrošača u svim fazama putovanja.

Iako nova pravila donose značajna poboljšanja na papiru, ostaje pitanje kako će se ona primenjivati u praksi i koliko će putnici zaista osetiti promene.

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