Od ukupnog broja dozvola izdatih u aprilu, 82,4 odsto odnosi se na zgrade, a 17,6 odsto na ostale građevine.

Ako se posmatraju samo zgrade, 80,3 odsto dozvola izdato je za stambene, a 19,7 odsto za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (73,6 odsto). Prema dozvolama izdatim u aprilu u Srbiji, prijavljena je izgradnja 2.657 stanova, s prosečnom površinom od 72,6 m².

Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama, 15,2 odsto stanova biće građeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom od 139,8 m², a 81,9 odsto stanova biće građeno u zgradama s tri stana i više stanova, i njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 57,5 m².

Predviđena vrednost radova novogradnje u aprilu iznosi 80,4 odsto od ukupno predviđene vrednosti radova.

Posmatrano prema oblastima, najveća građevinska aktivnost očekuje se u Beogradskoj oblasti, 39,8 odsto od predviđene vrednosti novogradnje, zatim slede Južnobačka oblast (10 odsto), Nišavska oblast (8,9 odsto), Sremska oblast (6,4 odsto) i Južnobanatska oblast (4,8 odsto), dok se učešća ostalih oblasti kreću od 0,1 do 3,6 odsto.

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