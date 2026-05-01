Među njima je svih 27 članica Evropske unije, zemlje Evropskog ekonomskog prostora (Island, Norveška i Lihtenštajn), Švajcarska, Velika Britanija, kao i Andora, Monako, San Marino, Vatikan, Albanija, Crna Gora, Moldavija, Severna Makedonija i Srbija. Srbija je u maju prošle godine zvanično postala 41. član SEPA (Single Euro Payments Area / Jedinstveno područje plaćanja u evrima), što omogućava da se bezgotovinska plaćanja u evrima obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja.

Ove promene značajno će olakšati i ubrzati transfere novca i smanjiti troškove transakcija iz Srbije ka inostranstvu, kao i iz inostranstva u Srbiju.

Pristupanje sistemu SEPA predstavlja važan deo sveobuhvatnog procesa evropskih integracija Srbije i daljeg usklađivanja domaćeg finansijskog sistema s pravnim i institucionalnim okvirom Evropske unije.

Narodna banka Srbije ima ključnu ulogu u ovom procesu, i kao učesnik u SEPA platnim šemama i kao nadzorni organ, koji prati i koordinira proces pristupanja poslovnih banaka u Srbiji sistemu SEPA, vodeći računa o ispunjenosti svih regulatornih, tehničkih i operativnih standarda.

Kao banka države, Narodna banka Srbije omogućava direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima efikasnije i ekonomičnije obavljanje platnog prometa u evrima, kao i lakšu integraciju u evropske finansijske tokove, piše Tanjug.

Pristupanje sistemu SEPA predstavlja značajan korak u daljoj modernizaciji platnih usluga i usklađivanju s najboljim evropskim standardima i praksama.

