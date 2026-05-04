Kako navode, primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se resornom ministarstvu na mail aleksandra.dragovicdelic@mfin.gov.rs, maja.zekic@sec.gov.rs, ana.brkic@mfin.gov.rs i dragana.pavlicic@mfin.gov.rs ili pisanim putem na adresu Ministarstvo finansija, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.



Dodaje se da su u pripremi Nacrta zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom učestvovali predstavnici Ministarstva finansija i Komisije za hartije od vrednosti.



Nacrt zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, kako se navodi uređuje organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, odnosno osnivanje, delatnost i poslovanje društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, poslove i dužnosti depozitara.





Ovaj nacrt zakon uređuje i nadležnost Komisije za hartije od vrednosti, nadzor nad radom i poslovanjem otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom, društava za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i depozitara, kao i druga pitanja od značaja za oblast otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom, piše "Politika".



Javna rasprava o nacrtu ovog zakona počela je 1. maja.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.