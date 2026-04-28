Moderna gradnja donela je hermetički zatvorene objekte s dobrom izolacijom, ali loš saveznik takvoj gradnji je klasična akrilna boja. Ona na zidu formira nepropustan plastični film koji blokira kretanje pare.



Rezultat: vlaga se akumulira unutar zidnog sklopa, kondenzacija napada termički most, a buđ pronalazi idealne uslove. Evropski standard sve jasnije razdvaja estetiku od fizike zida i zahteva da završna obrada bude paropropusna.



Cena "kreča koji diše"



Limewash je premaz na bazi prirodnog kreča koji zidovima nekretnine daje suptilnu, oblačastu teksturu s prelaznim nijansama. Zbog visoke alkalnosti nije pogodna sredina za razvoj bakterija i gljivica.



Paropropusan je, ne ljušti se već gradi patinu tokom godina. Na srpskom tržištu, profesionalno izvođenje limewash tehnike materijal i rad kreće se od 25 evra po kvadratnom metru, zavisno od stanja podloge i broja slojeva.



Glineni i mineralni malteri



Glineni malteri imaju dokumentovanu sposobnost higroskopne regulacije: apsorbuju višak vodene pare kada je vlažnost visoka, otpuštaju je kada vazduh postane suv.



To je pasivan sistem bez struje i mehanike koji direktno smanjuje koncentraciju alergena. Tehnika travertina, koja se nanosi u debljem sloju, uz to poboljšava i zvučnu izolaciju.



Profesionalna izrada na srpskom tržištu košta od 15 do 25 evra po kvadratu zavisno od kvadrature i složenosti projekta; džak gotovog mineralnog dekorativnog maltera od 20 do 25 kilograma dostupan je do 1.500 dinara za one koji radove izvode u sopstvenoj režiji.



Tekstura kao sloj prostora, ne dekor



Za prostore gde malter nije primarna opcija, grasscloth tapete od jute, trske ili marante donose organsku toplinu i vizuelnu dubinu.



U Srbiji su dostupne isključivo kroz specijalizovane studije enterijera, bez fiksne maloprodajne cene nabavka i montaža idu na upit i po projektu, što ih automatski svrstava u premium segment. Uz to zahtevaju isključivo suve prostorije jer ne trpe vlagu i ne mogu se prati.



Ručno rađene keramičke pločice s nepravilnim ivicama i unikatnim glazurama koriste se kao akcentni detalj u premium kuhinjama i kupatilima, prelamajući svetlost na način koji industrijska pločica ne može da replikuje, piše "Blic".



Zid više nije dekor



Odabir zidne obrade nije samo estetika. Pravi kriterijum nije boja ni tekstura već to da li materijal radi zajedno sa zgradom ili protiv nje. U energetski efikasnim objektima s hermetičkom stolarijom, paropropusna obrada nije luksuz. To je tehnički preduslov za zdravo stanovanje.

