Da li je ovo najisplativija nekretnina u Srbiji - otkriven cenovnik gradnje i kupovine splavova

Splavovi na Savi, Dunavu i drugim rekama u Srbiji više nisu samo mesta za druženje i ribolov. Danas se sve češće kupuju kao luksuzne vikendice, ali i kao objekti koji se izdaju pod konceptom „splav na dan“, što vlasnicima može doneti značajnu zaradu tokom letnje sezone.

Cene splavova u Srbiji: od 30.000 do preko 200.000 evra

Cena splava zavisi od lokacije, opremljenosti, veličine, ali i toga da li ima legalno obezbeđeno mesto i dozvole za korišćenje rečnog zemljišta, piše Kurir.

Na tržištu se mogu naći:

Povoljniji splavovi (30.000 – 50.000 evra)

U ovom rangu najčešće su stariji ili manji splavovi koji zahtevaju dodatna ulaganja. Nalaze se na mirnijim delovima Save i Dunava, kao što su Umka, Obrenovac ili Ada Međica. Uglavnom nude osnovni komfor, ali uz potrebu renoviranja.

Srednja klasa (50.000 – 100.000 evra)

Ovo su moderniji i kvalitetnije građeni splavovi, često veće kvadrature (60–100 m²), sa boljom izolacijom, čvršćim pontonima i dodatnim sadržajima poput solarnih panela ili uređenog enterijera. Nalaze se na atraktivnijim lokacijama u Beogradu.

Luksuzni splavovi (preko 100.000 evra)

U najskupljem segmentu nalaze se moderne „vile na vodi“ sa đakuzijima, staklenim zidovima, pametnim sistemima i vrhunskim dizajnom. Na ekskluzivnim lokacijama cena može preći i 200.000 evra.

Lokacija i dozvole - ključ vrednosti

Jedan od najvažnijih faktora u ceni splava nije samo izgled, već i lokacija i pravni status.

Splav sa legalnim vezom, plaćenim zakupom vodnog zemljišta i urednim dozvolama može vredeti višestruko više od sličnog objekta bez regulisanog statusa.

Na tržištu se često razlikuju splavovi koji se prodaju sa mestom i oni koji se moraju premeštati, što značajno utiče na cenu.

Koliko košta izgradnja novog splava?

Za one koji žele potpuno prilagođen objekat, izgradnja novog splava predstavlja sve popularniju opciju.

Prosečna cena izgradnje kreće se između 600 i 1.200 evra po kvadratnom metru, u zavisnosti od materijala i opreme.

Proces se sastoji iz dve faze:

izgradnja plovne osnove (pontoni i konstrukcija)

izgradnja samog objekta

Samo „temelj“ za splav od oko 50 m² može koštati između 8.000 i 15.000 evra, dok završna izgradnja i opremanje dodatno podižu ukupnu cenu.

Skriveni troškovi koje mnogi zaborave

Kupovina splava nije kraj ulaganja.

Vlasnici moraju računati na:

godišnji zakup rečnog prostora

plovidbene i tehničke dozvole

redovno održavanje i popravke

čišćenje i prilagođavanje promenama vodostaja

Za osnovno održavanje potrebno je najmanje 500 do 1.000 evra godišnje, a troškovi mogu biti i veći kod većih i luksuznijih objekata.

Da li se splav isplati kao investicija?

Sve veća popularnost izdavanja splavova „na dan“ učinila je ovu nekretninu i ozbiljnim biznis modelom.

Tokom letnje sezone, posebno od maja do oktobra, dobro pozicionirani splavovi mogu se izdavati za nekoliko stotina evra po noći, što značajno ubrzava povraćaj investicije.

Ipak, isplativost zavisi od lokacije, uređenosti i potražnje, dok se vlasnici suočavaju i sa stalnim održavanjem i regulativom.

Život na vodi kao stil života

Za neke je splav investicija, za druge način života.

U zamenu za ulaganje i brigu, vlasnici dobijaju nešto što je teško merljivo novcem – mir na vodi, privatnost i osećaj odmora usred grada.

Upravo zato splavovi u Srbiji sve više prelaze granicu između luksuza i pametne investicije.

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