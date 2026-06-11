EUR EUR 117,02 117,37din 117,73
USD USD 101,32 101,62din 101,93
CAD CAD 72,69 72,91din 73,13
AUD AUD 71,01 71,23din 71,44
GBP GBP 135,60 136,01din 136,41
CHF CHF 126,88 127,26din 127,64
KURSNA LISTA

Nekretnine

Da li je ovo najisplativija nekretnina u Srbiji - otkriven cenovnik gradnje i kupovine splavova

Tržište splavova na rekama u Srbiji doživljava pravi bum, a ono što je nekada bio jednostavan objekat na vodi danas je postalo luksuz, investicija i ozbiljan biznis.

Autor:  Dubravka Jovanović
11.06.2026.11:09
0
Da li je ovo najisplativija nekretnina u Srbiji - otkriven cenovnik gradnje i kupovine splavova
Foto: Shutterstock
Oglasila se Pošta Srbije u vezi sa tvrdnjama da rasprodaje imovinu
Foto: saiko3p / Shutterstock.com
 Oglasila se Pošta Srbije u vezi sa tvrdnjama da rasprodaje imovinu
Prethodna vest
Novi sporazum o NIS-u - šta se menja za Srbiju i Rafineriju u Pančevu
Foto: Baloncici / Shutterstock.com
 Novi sporazum o NIS-u - šta se menja za Srbiju i Rafineriju u Pančevu
Sledeća vest

Splavovi na Savi, Dunavu i drugim rekama u Srbiji više nisu samo mesta za druženje i ribolov. Danas se sve češće kupuju kao luksuzne vikendice, ali i kao objekti koji se izdaju pod konceptom „splav na dan“, što vlasnicima može doneti značajnu zaradu tokom letnje sezone.

Cene splavova u Srbiji: od 30.000 do preko 200.000 evra

Cena splava zavisi od lokacije, opremljenosti, veličine, ali i toga da li ima legalno obezbeđeno mesto i dozvole za korišćenje rečnog zemljišta, piše Kurir.

Na tržištu se mogu naći:

Povoljniji splavovi (30.000 – 50.000 evra)

U ovom rangu najčešće su stariji ili manji splavovi koji zahtevaju dodatna ulaganja. Nalaze se na mirnijim delovima Save i Dunava, kao što su Umka, Obrenovac ili Ada Međica. Uglavnom nude osnovni komfor, ali uz potrebu renoviranja.

Srednja klasa (50.000 – 100.000 evra)

Ovo su moderniji i kvalitetnije građeni splavovi, često veće kvadrature (60–100 m²), sa boljom izolacijom, čvršćim pontonima i dodatnim sadržajima poput solarnih panela ili uređenog enterijera. Nalaze se na atraktivnijim lokacijama u Beogradu.

Luksuzni splavovi (preko 100.000 evra)

U najskupljem segmentu nalaze se moderne „vile na vodi“ sa đakuzijima, staklenim zidovima, pametnim sistemima i vrhunskim dizajnom. Na ekskluzivnim lokacijama cena može preći i 200.000 evra.

Lokacija i dozvole - ključ vrednosti

Jedan od najvažnijih faktora u ceni splava nije samo izgled, već i lokacija i pravni status.

Splav sa legalnim vezom, plaćenim zakupom vodnog zemljišta i urednim dozvolama može vredeti višestruko više od sličnog objekta bez regulisanog statusa.

Na tržištu se često razlikuju splavovi koji se prodaju sa mestom i oni koji se moraju premeštati, što značajno utiče na cenu.

Koliko košta izgradnja novog splava?

Za one koji žele potpuno prilagođen objekat, izgradnja novog splava predstavlja sve popularniju opciju.

Prosečna cena izgradnje kreće se između 600 i 1.200 evra po kvadratnom metru, u zavisnosti od materijala i opreme.

Proces se sastoji iz dve faze:

  • izgradnja plovne osnove (pontoni i konstrukcija)

  • izgradnja samog objekta

Samo „temelj“ za splav od oko 50 m² može koštati između 8.000 i 15.000 evra, dok završna izgradnja i opremanje dodatno podižu ukupnu cenu.

Skriveni troškovi koje mnogi zaborave

Kupovina splava nije kraj ulaganja.

Vlasnici moraju računati na:

  • godišnji zakup rečnog prostora

  • plovidbene i tehničke dozvole

  • redovno održavanje i popravke

  • čišćenje i prilagođavanje promenama vodostaja

Za osnovno održavanje potrebno je najmanje 500 do 1.000 evra godišnje, a troškovi mogu biti i veći kod većih i luksuznijih objekata.

Da li se splav isplati kao investicija?

Sve veća popularnost izdavanja splavova „na dan“ učinila je ovu nekretninu i ozbiljnim biznis modelom.

Tokom letnje sezone, posebno od maja do oktobra, dobro pozicionirani splavovi mogu se izdavati za nekoliko stotina evra po noći, što značajno ubrzava povraćaj investicije.

Ipak, isplativost zavisi od lokacije, uređenosti i potražnje, dok se vlasnici suočavaju i sa stalnim održavanjem i regulativom.

Život na vodi kao stil života

Za neke je splav investicija, za druge način života.

U zamenu za ulaganje i brigu, vlasnici dobijaju nešto što je teško merljivo novcem – mir na vodi, privatnost i osećaj odmora usred grada.

Upravo zato splavovi u Srbiji sve više prelaze granicu između luksuza i pametne investicije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
Srbija nekretnina cenovnik

Povezane vesti

Kraj zloupotrebama - kreće provera malinjaka u Srbiji
Foto: aerogondo2/shutterstock

Kraj zloupotrebama - kreće provera malinjaka u Srbiji

14:55 | 0
Srbija dobija svoj "Buking" - otkriveni detalji aplikacije
Foto: Shutterstock

Srbija dobija svoj "Buking" - otkriveni detalji aplikacije

10:28 | 0
Glamočić: Za dva dana isplaćeno 42 miliona evra poljoprivrednicima, slede nove uplate
Foto: Budimir Jevtic/Shutterstock

Glamočić: Za dva dana isplaćeno 42 miliona evra poljoprivrednicima, slede nove uplate

10:28 | 0
Stiže 13. penzija? Objavljeni detalji nove mere pomoći
Foto: PeopleImages/shutterstock.com

Stiže 13. penzija? Objavljeni detalji nove mere pomoći

09:08 | 0
Isti budžet, potpuno druga nekretnina - objavljena mesta u Srbij gde 70.000 evra danas vredi najviše
Foto: Pexels/Ilustracija

Isti budžet, potpuno druga nekretnina - objavljena mesta u Srbij gde 70.000 evra danas vredi najviše

08:31 | 0
Komentari (0)

Nekretnine

Još četiri meseca za prijavu - produžen rok u programu „Svoj na svome“
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Još četiri meseca za prijavu - produžen rok u programu „Svoj na svome“

12:17 Nekretnine
Porodični poklon koji može da postane trošak - šta kaže zakon
Shutterstock

Porodični poklon koji može da postane trošak - šta kaže zakon

12:12 Nekretnine
Isti budžet, potpuno druga nekretnina - objavljena mesta u Srbij gde 70.000 evra danas vredi najviše
Foto: Pexels/Ilustracija

Isti budžet, potpuno druga nekretnina - objavljena mesta u Srbij gde 70.000 evra danas vredi najviše

08:31 Nekretnine
Dok cene u Parizu padaju jedan grad obara sve rekorde - kvadrat stana košta preko 18.000 evra 
Foto: Arcady/Shutterstock

Dok cene u Parizu padaju jedan grad obara sve rekorde - kvadrat stana košta preko 18.000 evra 

08:30 Nekretnine
Šta se dešava sa stanom kada vlasnik umre, a naslednici se ne pojave - mnogi ne znaju kome pripada nekretnina
Foto: Shutterstock

Šta se dešava sa stanom kada vlasnik umre, a naslednici se ne pojave - mnogi ne znaju kome pripada nekretnina

09:25 Nekretnine
Srbi iznenađeni - koliko košta plac na Srebrnom jezeru, ima vodu i struju, i savršen je za biznis
Shutterstock

Srbi iznenađeni - koliko košta plac na Srebrnom jezeru, ima vodu i struju, i savršen je za biznis

08:56 Nekretnine
Izdajete stan na dan - Poreska uprava od danas šalje rešenja
Foto: Dave Colman/Shutterstock

Izdajete stan na dan - Poreska uprava od danas šalje rešenja

15:31 Nekretnine
Srbi oduševljeni - prodaje se kuća sa velikim imanjem za 10.000 evra
Foto:Shutterstock

Srbi oduševljeni - prodaje se kuća sa velikim imanjem za 10.000 evra

11:32 Nekretnine
Srbi otkrili gde je kvadrat i dalje jeftin - nova destinacija za kupovinu nekretnina
Foto: Pexels/Ilustracija

Srbi otkrili gde je kvadrat i dalje jeftin - nova destinacija za kupovinu nekretnina

10:12 Nekretnine
Globalna kriza udara i na građevinu - poskupeo materijal, negde i do 30 odsto
Foto: Shutterstock

Globalna kriza udara i na građevinu - poskupeo materijal, negde i do 30 odsto

09:17 Nekretnine

Najnovije

Najčitanije

8min

Zanimanja od kojih svi okreću glavu - prljavi, teški i nepopularni, poslovi koji danas vrede zlato

26min

Največi igrači Holivuda pod lupom - EU ispituje spajanje teško 110 milijardi dolara

30min

Turisti besni - na plaži zabranili suncobrane ljudima između 10 i 65 godina

35min

Rajner pod istragom zbog naplate sedenja roditelja pored dece

38min

Jedno grčko letovalište osvojilo turiste iz Srbije - ležaljke se ne naplaćuju, smeštaj povoljan, kilometarska plaža

1D

Noćenje od 1.500 dinara, kafa 100, doručak 300 RSD - mesto u Srbiji je raj za oči i novčanik

21H

Vraća se legenda nakon 50 godina - koliko će koštati kultni klasik

1D

"Ne mogu više da letujem gde je sve pretrpano i preskupo" - turisti sve više beže od gužvi

1D

Da li zaista godinama sipamo gorivo u pogrešno vreme - zbog ovoga možda plaćamo više nego što bi trebalo

6H

Stiže 13. penzija? Objavljeni detalji nove mere pomoći

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,73
USD USD 101,32 101,62 101,93
CAD CAD 72,69 72,91 73,13
AUD AUD 71,01 71,23 71,44
GBP GBP 135,6 136,01 136,41
CHF CHF 126,88 127,26 127,64

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.558,00 €
ETH ETH 1.436,72 €
LTC LTC 36,88 €
DOT DOT 0,82 €
BCH BCH 173,53 €
LINK LINK 6,76 €
BNB BNB 519,90 €
XMR XMR 306,80 €
Powered by CoinGecko API