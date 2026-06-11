Isti budžet, potpuno druga nekretnina - objavljena mesta u Srbij gde 70.000 evra danas vredi najviše

Kupovina prve nekretnine danas je za mnoge građane jedna od najvažnijih životnih odluka. Međutim, ono što je nekada bilo dovoljno za komforan porodični stan, danas na pojedinim lokacijama jedva pokriva kupovinu manje garsonjere.

Najbolji primer za to je Beograd.

Za budžet od 70.000 evra kupci u prestonici uglavnom mogu da računaju na manju kvadraturu, udaljenije lokacije ili nekretnine koje zahtevaju dodatna ulaganja, pišu Nekretnine.rs.

Beograd - sve manje kvadrata za isti novac

Nekada je sa 70.000 evra bilo moguće pronaći pristojan dvosoban stan u velikom delu grada. Danas je situacija potpuno drugačija.

U pojedinim naseljima poput Zemun Polja za oko 65.000 evra prodaju se stanovi od svega 29 kvadrata. U Malom Mokrom Lugu stan od oko 35 kvadrata košta približno 66.500 evra, dok se u Jajincima za nešto više od 61.000 evra prodaje stan od svega 31 kvadrat.

Slična situacija je i u Kneževcu, Miljakovcu i Kaluđerici, gde kupci za budžet do 70.000 evra najčešće mogu da pronađu manje jednosobne ili jednoiposobne stanove.

Za mnoge porodice to znači kompromis između lokacije, kvadrature i kvaliteta života.

Za isti novac u unutrašnjosti dobijate mnogo više

Razlika postaje očigledna čim se izađe van granica prestonice.

U Leskovcu se za manje od 58.000 evra može pronaći renoviran dvosoban stan od preko 50 kvadrata. U Nišu se za isti budžet nude noviji stanovi u zgradama sa liftom i savremenim sistemima grejanja.

Još zanimljivija je situacija u turističkim centrima.

Na Srebrnom jezeru apartman od oko 36 kvadrata može da se kupi za nešto više od 41.000 evra. Na Zlatiboru se za oko 62.000 evra prodaju apartmani sa spa centrom, bazenom i dodatnim sadržajima koji se u Beogradu uglavnom smatraju luksuzom.

Mnogi kupci upravo zbog toga sve češće razmišljaju drugačije nego ranije.

Nije više presudno samo gde se nekretnina nalazi, već šta za svoj novac zaista dobijaju.

Za cenu beogradske garsonjere - kuća sa dvorištem

Najveći kontrast vidi se kada se uporede cene stanova u Beogradu i kuća u drugim krajevima Srbije.

U Požarevcu se kuća od oko 80 kvadrata može kupiti za približno 40.000 evra. U okolini Jagodine kuća sa velikim placem košta svega 24.000 evra.

U Somboru se za oko 30.000 evra mogu pronaći kuće sa pomoćnim objektima i prostranim dvorištima, dok se u okolini Kovina nekretnine sa velikim placem prodaju za manje od 20.000 evra.

Drugim rečima, za cenu manje garsonjere u pojedinim beogradskim naseljima moguće je kupiti čitavo domaćinstvo.

Kupci menjaju prioritete

Poslednjih godina sve više ljudi ne poredi samo cenu kvadrata.

Kupci danas gledaju koliko prostora dobijaju, da li imaju parking mesto, dvorište, mirnije okruženje, niže troškove života ili mogućnost dodatne zarade kroz izdavanje nekretnine.

Zbog toga raste interesovanje za manje gradove, ali i turističke centre poput Zlatibora i Srebrnog jezera.

Za mnoge građane pitanje više nije samo gde će kupiti stan, već gde će za isti novac dobiti kvalitetniji život.

Gde se danas najviše isplati uložiti 70.000 evra?

Odgovor zavisi od potreba kupca.

Ako je prioritet život u prestonici, budžet od 70.000 evra uglavnom znači manji stan na periferiji.

Ali ako je cilj više prostora, novija gradnja, dvorište ili potencijal za izdavanje, isti novac u drugim delovima Srbije može da donese znatno više.

Upravo zato nekretnine do 70.000 evra danas nisu samo pitanje cene, već pitanje životnog stila, prioriteta i vrednosti koju kupac dobija za svoj novac.

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