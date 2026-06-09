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Šta se dešava sa stanom kada vlasnik umre, a naslednici se ne pojave - mnogi ne znaju kome pripada nekretnina

Kada vlasnik stana premine, a niko se ne javi na ostavinsku raspravu, mnogi misle da nekretnina godinama ostaje "ničija". Istina je drugačija, a zakon precizno propisuje šta se tada dešava.

Autor:  Dubravka Jovanović
09.06.2026.09:25
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Šta se dešava sa stanom kada vlasnik umre, a naslednici se ne pojave - mnogi ne znaju kome pripada nekretnina
Foto: Shutterstock
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Smrt vlasnika nekretnine često otvara brojna pitanja među rodbinom, komšijama i prijateljima. Posebno kada nema poznatih naslednika ili se niko ne pojavi na ostavinskoj raspravi.

Takve situacije nisu retkost. Dešava se da preminula osoba nije imala decu, bliske srodnike ili da potencijalni naslednici žive u inostranstvu i nisu ni upoznati sa postupkom. Tada se postavlja pitanje – šta se dešava sa stanom, kućom ili zemljištem?

Da li nekretnina ostaje prazna zauvek ili ipak dobija novog vlasnika?

Ostavinska rasprava ne može da se preskoči

Nakon smrti vlasnika pokreće se ostavinski postupak u kojem se utvrđuje ko ima pravo na nasleđe.

Sud ili javni beležnik pokušavaju da pronađu zakonske naslednike i pozovu ih na ostavinsku raspravu. Čak i ako se niko ne pojavi, postupak se ne zaustavlja automatski.

Institucije imaju obavezu da provere da li postoje osobe koje po zakonu mogu da naslede imovinu preminulog.

Ko ima pravo na nasleđe?

Naslednici se određuju prema zakonom utvrđenim naslednim redovima.

Najpre pravo imaju:

  • supružnik;
  • deca;
  • unuci.

Ako njih nema, nasleđe mogu ostvariti roditelji, braća, sestre, njihovi potomci i drugi srodnici.

Mnogi građani nisu svesni da pravo na nasleđe ponekad mogu imati i dalji rođaci za koje porodica možda godinama nije ni čula.

Šta ako se niko ne javi?

Ukoliko se tokom postupka ne pronađe nijedan naslednik ili svi naslednici odbiju nasleđe, imovina ne ostaje bez vlasnika.

U tom slučaju nekretnina prelazi u vlasništvo države.

Drugim rečima, država postaje zakonski naslednik poslednjeg reda kada ne postoji nijedna druga osoba koja bi mogla da nasledi imovinu.

To važi ne samo za stanove, već i za kuće, vikendice, zemljište, štednju i drugu imovinu koju je preminuli posedovao.

Da li država odmah preuzima stan?

Ne.

Pre nego što nekretnina postane državna svojina, potrebno je da se sprovede kompletan postupak i utvrdi da zaista nema naslednika.

To može da traje mesecima, a ponekad i godinama, naročito ako postoje nejasni podaci o rodbini ili imovini.

Tek nakon pravosnažnog okončanja postupka država može biti upisana kao vlasnik nekretnine.

Šta se dešava sa dugovima?

Važno je znati da nasledstvo ne podrazumeva samo imovinu, već i eventualne obaveze.

Ako naslednici prihvate nasleđe, oni mogu naslediti i dugove, ali samo do visine vrednosti nasleđene imovine.

Upravo zbog toga pojedini naslednici odlučuju da se odreknu nasledstva, posebno kada su dugovanja veća od vrednosti imovine.

Situacije koje često izazivaju zabunu

Građani često misle da stan automatski pripada državi čim nema bliskih naslednika. Međutim, zakon predviđa detaljnu potragu za svim mogućim naslednicima pre nego što dođe do takvog ishoda.

Takođe, činjenica da se neko nije pojavio na ostavinskoj raspravi ne znači automatski da je izgubio pravo na nasleđe. U pojedinim slučajevima postupak može biti nastavljen nakon što se naslednik pronađe ili dostavi potrebnu dokumentaciju.

Zašto je važno na vreme rešiti pitanje nasledstva?

Pravnici često upozoravaju da neraščišćeni imovinski odnosi mogu godinama stvarati probleme porodicama.

Zbog toga je važno da vlasnici nekretnina imaju urednu dokumentaciju, a naslednici budu upoznati sa svojim pravima i obavezama.

U suprotnom, stan koji je decenijama bio porodični dom može postati predmet dugotrajnog pravnog postupka, a u krajnjem slučaju i završiti u vlasništvu države.

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Zakon nekretnina nasledstvo ostavinska rasprava

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