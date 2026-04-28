Među najpopularnijim destinacijama i ove godine je Grčka, ali svi koji tamo kreću automobilom trebalo bi da obrate pažnju na saobraćajne propise koji važe u toj zemlji.



Pored dobro poznatih prekršaja, poput nevezivanja sigurnosnog pojasa ili prekoračenja brzine, postoje i manje poznata pravila čije kršenje može ozbiljno da vas košta. Mnogi vozači ih nisu ni svesni, pa kazne dočekaju potpuno nespremni.



Izdvajamo tri prekršaja iz grčkog Zakona o bezbednosti saobraćaja koji vam mogu pokvariti odmor i isprazniti novčanik. Reč je o parkiranju, pušenju u vozilu i načinu preticanja. Za jedan od njih moguće su čak i zatvorske sankcije.



Parkiranje na šahtu može skupo da košta



Pronalaženje parking mesta često je pravi izazov, naročito u većim gradovima i turističkim mestima tokom sezone. Zbog toga vozači neretko koriste svaki slobodan prostor, pa i mesta koja nisu predviđena za parkiranje.



Jedna od čestih grešaka jeste zaustavljanje vozila preko šahta. Iako to nekima deluje bezazleno, u Grčkoj ovakav potez može izazvati ozbiljne posledice. Šahtovi moraju u svakom trenutku biti dostupni službama vodovoda, kanalizacije i hitnim ekipama. Ako dođe do kvara ili intervencije, parkirano vozilo može znatno usporiti rad nadležnih službi.



Dodatni problem nastaje tokom obilnih padavina, kada automobil parkiran preko slivnika može sprečiti oticanje vode i izazvati zadržavanje vode na ulicama, pa čak i poplave. Postoji i rizik od oštećenja, jer mnogi poklopci šahtova nisu projektovani da izdrže težinu savremenih automobila.



Ukoliko se proceni da je vozač ometao rad komunalnih službi ili izazvao štetu, slučaj može prerasti iz saobraćajnog prekršaja u krivičnu odgovornost. U određenim situacijama predviđena je i kazna zatvora do šest meseci.



Cigareta u automobilu ako je dete unutra? Kazna i do 1.500 evra



Pušenje u automobilu mnogima deluje kao sitnica, ali u Grčkoj zakon posebno štiti maloletnike. Ako se u vozilu nalazi dete mlađe od 12 godina, svaka osoba koja zapali cigaretu može biti kažnjena sa 1.500 evra. Kazna se ne odnosi samo na vozača, već na svakog putnika koji puši.



Ukoliko je reč o vozilu javnog prevoza, iznos kazne raste na čak 3.000 evra. Važno je naglasiti da zabrana ne važi samo za klasične cigarete, već i za elektronske cigarete i druge zamene za duvan.



Opušak kroz prozor? Ostajete bez dozvole



Vozači koji izbacuju opuške ili druge predmete kroz prozor vozila mogu ostati bez vozačke dozvole na licu mesta u trajanju od 60 dana, uz novčanu kaznu od 150 evra. Ako se to dogodi u području sa povećanim rizikom od požara, naročito tokom letnjih meseci, kazna raste na 500 evra. Preticanje nije izgovor za prekoračenje brzine.

Mnogi vozači smatraju da je tokom preticanja dozvoljeno kratkotrajno prekoračiti ograničenje brzine kako bi manevar bio brži i bezbedniji. Međutim, u Grčkoj takvo pravilo ne postoji. To znači da, ukoliko je ograničenje 90 km/h, vozač i tokom preticanja mora ostati u okviru tog ograničenja. Ako radar zabeleži 95 ili 100 km/h, smatra se da je prekršaj načinjen bez obzira na okolnosti.



Kazne za prekoračenje brzine kreću se od 150 do 700 evra, dok se za ponovljene prekršaje mogu popeti i do 2.000 evra, uz oduzimanje dozvole na godinu dana.



Preticanje preko pune linije – kazna 700 evra



Ako vozač pretiče preko pune ili dvostruke pune linije, kazna iznosi 700 evra, a vozačka dozvola oduzima se na 30 dana, bez obzira na brzinu kretanja. Zato, ukoliko ovog proleća putujete ka Grčkoj automobilom, dobro proučite pravila pre polaska. Ono što kod nas mnogi smatraju sitnicom, tamo može postati veoma skup prekršaj.

