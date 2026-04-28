Pronađeno jedno od najvećih nalazišta litijuma

Novo naučno otkriće na granici američkih saveznih država Nevade i Oregona moglo bi značajno da promeni globalno tržište litijuma, jednog od najvažnijih resursa za proizvodnju baterija.

Autor:  Nina Stojanović
Tportal28.04.2026.09:34
Foto: Shutterstock
Litijum je ključni element u modernoj tehnologiji i koristi se u gotovo svim punjivim baterijama – od pametnih telefona do električnih automobila. Zbog toga njegova vrednost i značaj iz godine u godinu rastu.

Jedno od najvećih nalazišta na svetu

Prema studiji objavljenoj u naučnom časopisu Science Advances, jedno od najvećih nalazišta litijuma na svetu moglo bi da se nalazi u kalderi Makdermit, ogromnom vulkanskom krateru na granici Nevade i Oregona.

Naučnici procenjuju da se ispod površine nalazi između 20 i 40 miliona tona litijuma, što bi prema trenutnim cenama moglo da vredi čak 1,5 biliona dolara.

Nalazište se prostire na području od oko 45 puta 35 kilometara i nastalo je pre oko 16 miliona godina, nakon velike vulkanske erupcije koja je stvorila slojeve pepela i sedimenata bogatih litijumom.

Litijum blizu površine

Posebno značajna činjenica jeste da se litijum nalazi relativno blizu površine, što bi omogućilo lakšu i jeftiniju eksploataciju u odnosu na klasične duboke rudnike.

U određenim zonama, poput Takerovog prelaza, koncentracija litijuma u glini dostiže i do 2,4 odsto, što je znatno više od prosečnih nalazišta.

Geolozi ističu da je ovakav model nastanka naslaga veoma redak i da se na svetu pojavljuje na svega nekoliko lokacija.

Zašto je ovo otkriće važno

Globalna potražnja za litijumom konstantno raste, a procene pokazuju da bi do 2040. godine mogla da dostigne čak milion tona godišnje – višestruko više nego danas.

Zbog toga zemlje širom sveta ulažu ogromne napore u pronalaženje novih izvora ovog strateški važnog resursa.

Velike zalihe litijuma već su izazvale geopolitičke tenzije, a kontrola nad ovim resursom sve više se smatra ključnom za energetsku i tehnološku budućnost.

Potencijal i izazovi

Iako otkriće obećava velike ekonomske koristi, postavlja se i pitanje njegovog uticaja na životnu sredinu.

Eksploatacija litijuma iz gline zahteva složene procese, uključujući hemijsku obradu, što može imati posledice po vodu, prirodu i lokalne zajednice.

Zbog toga su pojedine lokalne zajednice već izrazile zabrinutost zbog mogućih posledica rudarenja.

Otkriće ogromnog nalazišta litijuma u SAD moglo bi značajno da utiče na globalno tržište baterija i energetsku tranziciju.

Međutim, pored ekonomskog potencijala, ključno pitanje ostaje kako uskladiti eksploataciju ovog resursa sa zaštitom životne sredine i interesima lokalnih zajednica.

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,43 117,78
USD USD 100,23 100,54 100,84
CAD CAD 73,11 73,33 73,55
AUD AUD 71,39 71,61 71,82
GBP GBP 134,92 135,33 135,74
CHF CHF 127,34 127,72 128,1

