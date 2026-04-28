Pronađeno jedno od najvećih nalazišta litijuma

Litijum je ključni element u modernoj tehnologiji i koristi se u gotovo svim punjivim baterijama – od pametnih telefona do električnih automobila. Zbog toga njegova vrednost i značaj iz godine u godinu rastu.

Jedno od najvećih nalazišta na svetu

Prema studiji objavljenoj u naučnom časopisu Science Advances, jedno od najvećih nalazišta litijuma na svetu moglo bi da se nalazi u kalderi Makdermit, ogromnom vulkanskom krateru na granici Nevade i Oregona.

Naučnici procenjuju da se ispod površine nalazi između 20 i 40 miliona tona litijuma, što bi prema trenutnim cenama moglo da vredi čak 1,5 biliona dolara.

Nalazište se prostire na području od oko 45 puta 35 kilometara i nastalo je pre oko 16 miliona godina, nakon velike vulkanske erupcije koja je stvorila slojeve pepela i sedimenata bogatih litijumom.

Litijum blizu površine

Posebno značajna činjenica jeste da se litijum nalazi relativno blizu površine, što bi omogućilo lakšu i jeftiniju eksploataciju u odnosu na klasične duboke rudnike.

U određenim zonama, poput Takerovog prelaza, koncentracija litijuma u glini dostiže i do 2,4 odsto, što je znatno više od prosečnih nalazišta.

Geolozi ističu da je ovakav model nastanka naslaga veoma redak i da se na svetu pojavljuje na svega nekoliko lokacija.

Zašto je ovo otkriće važno

Globalna potražnja za litijumom konstantno raste, a procene pokazuju da bi do 2040. godine mogla da dostigne čak milion tona godišnje – višestruko više nego danas.

Zbog toga zemlje širom sveta ulažu ogromne napore u pronalaženje novih izvora ovog strateški važnog resursa.

Velike zalihe litijuma već su izazvale geopolitičke tenzije, a kontrola nad ovim resursom sve više se smatra ključnom za energetsku i tehnološku budućnost.

Potencijal i izazovi

Iako otkriće obećava velike ekonomske koristi, postavlja se i pitanje njegovog uticaja na životnu sredinu.

Eksploatacija litijuma iz gline zahteva složene procese, uključujući hemijsku obradu, što može imati posledice po vodu, prirodu i lokalne zajednice.

Zbog toga su pojedine lokalne zajednice već izrazile zabrinutost zbog mogućih posledica rudarenja.

Otkriće ogromnog nalazišta litijuma u SAD moglo bi značajno da utiče na globalno tržište baterija i energetsku tranziciju.

Međutim, pored ekonomskog potencijala, ključno pitanje ostaje kako uskladiti eksploataciju ovog resursa sa zaštitom životne sredine i interesima lokalnih zajednica.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

