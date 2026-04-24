Prema podacima OECD, cene nekretnina su u poslednjoj deceniji značajno porasle u većini razvijenih zemalja, dok troškovi stanovanja u mnogim slučajevima prelaze 40 odsto prihoda domaćinstava.

Slični trendovi beleže se i u Evropi. Kako navodi Evropski parlament, kirije u brojnim državama rastu brže od plata, dok kupovina prve nekretnine postaje sve teže dostupna, posebno mladima.

Problem je posebno izražen u velikim gradovima.

Analize Svetskog ekonomskog foruma ukazuju da potražnja za pristupačnim stanovima daleko nadmašuje ponudu, što dodatno podiže cene i produbljuje krizu dostupnosti stanovanja.

Ovakvu sliku potvrđuju i iskustva građana širom sveta.

Na platformama poput Redita korisnici iz Evrope, Severne Amerike i Australije navode da, uprkos stabilnim primanjima, ne mogu da priušte kupovinu stana, jer cene rastu brže od plata.

"Radim puno radno vreme i opet ne mogu da priuštim stan u svom gradu", objavio je jedan korisnik platforme.

Drugi navode da im je kirija "skočila više nego plata za tri godine".

"Za kupovinu stana treba mi 20 godina štednje, ako uopšte uspem da uštedim", dodaje još jedan korisnik.

Komentara na ovu temu ima dosta, veoma su slični, ljudi dele isti problem, a suština ostaje ista: "Imam dobru platu, ali su cene nekretnina potpuno van kontrole".

Stručnjaci kao glavne uzroke krize izdvajaju visoke kamatne stope, nedovoljnu izgradnju novih stanova, rast troškova gradnje i veliku potražnju u urbanim sredinama. U pojedinim zemljama, poput Kanade, kako navodi OECD, cene nekretnina rasle su znatno brže od prihoda stanovništva.

Posledice su široke: mladi sve kasnije kupuju prvi stan, raste broj podstanara, a smanjuje se mogućnost štednje.

U jednoj objavi na Reditu, čovek se požalio da stiče utisak da sve više radi, a da sve manje ima para. Kako kaže, ušteđevina "nestaje munjevitom brzinom".

"Radim, štedim i računam, i dalje sam miljama daleko od kupovine stana", kazao je on.

Prema analizama Svetskog ekonomskog foruma visoki troškovi stanovanja postaju i ozbiljan ekonomski problem jer utiču na potrošnju i mobilnost radne snage.

Iako vlade pokušavaju da ublaže problem kroz subvencije i programe podrške, stručnjaci upozoravaju da bez povećanja ponude stanova i stabilizacije tržišta neće biti brzog rešenja.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.