Više od 70 procenata Zemljine površine čine okeani i mora. Čak 50 procenata svetske populacije živi pored mora, a mnogi koriste svaku priliku da pobegnu na obalu i bar na trenutak uživaju u pogledu na plavetnilo i zvuku talasa.

Nije ni čudo, dokazano je da ima brojne blagotvorne efekte na naš organizam.

More je slano, svi to znamo, ali da li ste se ikada zapitali koje je najslanije more na svetu? To je Mrtvo more, koje se nalazi na granici Izraela i Jordana, i smatra se jednim od najzanimljivijih prirodnih fenomena na svetu.

Mrtvo more ne odvodi vodu, što znači da se sva voda u njemu gubi isparavanjem. Nije ni čudo.

Jezero se nalazi u području sa vrućom pustinjskom klimom, gde temperature često prelaze 40 stepeni Celzijusa. Zahvaljujući činjenici da sama voda isparava, ali ne i soli i minerali u njoj, koji su tu koncentrisani, sadržaj soli u njemu raste na 33 procenta, u proseku 28 procenata.

Nivo saliniteta dobro se vidi poređenjem sa „poznatim terenom“, Sredozemnim morem, u kome je sadržaj soli tri procenta.

Pretpostavlja se da Mrtvo more, ili ovo čuveno slano jezero, "krije" čak 37 milijardi tona soli. Zbog svoje slanosti, svako ko uđe u njega bezbrižno pluta, i upravo je zato jedna od glavnih turističkih atrakcija, kako u Jordanu, tako i u Izraelu.

Neki izvori osporavaju njegovu "titulu" i tvrde da je jezero Asal u Džibutiju slanije od njega, drugi ga konzervativno klasifikuju kao jedno od sedam najslanijih vodenih tela na svetu, ali većina istraživanja se slaže da se najslanije more na svetu nalazi između Jordana i Izraela.

Kada govorimo o njegovoj slanosti, važno je napomenuti da, iako se naziva „mrtvim“, nije. Doduše, u njemu nećete naći ribu, ali ga naseljavaju razni mikroorganizmi, pa čak i neke biljke koje dobro podnose opisane slane uslove.

Dno ovog fenomena nalazi se na 794 metra ispod nivoa mora

Voda u Mrtvom moru je čak 10 puta slanija od prosečne morske vode. Posmatrano u kontekstu geološke prošlosti Zemlje, to je mlad fenomen.

Naučnici kažu da je staro oko tri miliona godina i da je nastalo pomeranjem tektonskih ploča. Nekada je bilo povezano sa Sredozemnim morem, dodaju oni. Mrtvo more pokriva površinu od oko 600 kvadratnih kilometara.

Nivo vode u ovom jezeru je čak 429 metara ispod nivoa mora. Dno jezera je oko 794 metra ispod nivoa mora, a sa njim je povezan najniži put na svetu, autoput 90, koji prati njegovu obalu i nalazi se u proseku 393 metra ispod nivoa mora.

Lekovita svojstva

Njegove karakteristike, visok sadržaj soli i minerala, daju mu i lekovita svojstva, što Mrtvo more čini popularnom destinacijom za ljude sa kožnim problemima ili one koji pate od bolova u mišićima ili artritisa.

Iz tog razloga, neki ga nazivaju „najvećom besplatnom banjom na svetu“. To što su njegova voda i blato lekoviti nije novo otkriće. Odavno su prepoznati kao takvi, a na obalama Mrtvog mora, Irod I Veliki, koji je vladao od 37. do 4. godine pre nove ere, izgradio je jedan od prvih lekovitih "spa centara".

Kaže se da ga je Kleopatra volela zbog njegovih lekovitih svojstava i da se masažom mazala njegovim blatom.

Zbog brzog pada nivoa vode, Mrtvo more je proglašeno ugroženim. Brzo se suši jer se reka Jordan, jedina koja ga hrani, koristi za snabdevanje vodom.

Istraživanja ukazuju na zabrinjavajuću činjenicu da se od 1980-ih nivo vode u Mrtvom moru smanjuje za jedan metar godišnje i da se površina jezera smanjila za trećinu, piše Putni kofer.

Pretpostavlja se da je najviši nivo vode bio 2000. godine pre nove ere i da je površina jezera tada bila oko 250 metara ispod nivoa mora.

