Stef, koja svoja putovanja deli na društvenim mrežama, opisala je svoje iznenađenje tokom posete Belorusiji.

Kako kaže, nije bila impresionirana samo niskim cenama, već i ukupnim utiskom koji se značajno razlikuje od ostatka Evrope.

"Posetila sam jednu od najjeftinijih zemalja u Evropi, ali ono što me je najviše iznenadilo nisu samo cene", rekla je u videu, dodajući da je to mesto koje deluje potpuno drugačije.

Posebno je istakla kulturne razlike koje se ogledaju čak i u svakodnevnim stvarima, poput ponude u bioskopima, ali i u opštem izgledu gradova.

Ulice i metro, ​​kaže, među su najčistijima koje je videla na svojim putovanjima.

Prema njenim rečima, cene su izuzetno pristupačne, obrok se može naći za oko jedan evro, dok vožnja autobusom košta samo nekoliko desetina centi.

Bogata istorija

Dodaje da ova istočnoevropska zemlja nudi potpuno drugačije iskustvo putovanja. Stef je takođe istakla bogatu istoriju koja je vidljiva na svakom koraku, od arhitekture do brojnih spomenika i urbanog rasporeda gradova, piše Dnevno.hr

"To je mesto koje vam pokazuje koliko je Evropa zaista raznolika i kako svaka destinacija ima svoj identitet i ritam", zaključila je ona.

