Grir je u intervjuu za britanski list rekao da bi saveznici trebalo da prihvate takozvanu "premiju nacionalne bezbednosti" za minerale koji bi se nabavljali iz predložene grupe trgovinskih partnera, uključujući Evropu, objavio je "Fajnenšel tajms".



"Postoji premija koju plaćamo, i ja je nazivam premijom nacionalne bezbednosti. Svi ćemo platiti tu premiju kako bismo imali siguran lanac snabdevanja", rekao je Grir.



On je naveo da su zapadne zemlje postale zavisne od Kine za ključne minerale zbog preteranog fokusa na smanjenje troškova, preneo je Rojters.



"Kada trgovinski partneri izraze zabrinutost zbog ekonomskih troškova cenovnih pragova ili mehanizama, ja im kažem da nas je upravo ta težnja ka troškovnoj efikasnosti dovela u trenutnu situaciju", ocenio je on.



Grir je ocenio da je potreban poseban mehanizam određivanja cena za retke zemne minerale, dok Vašington nastoji da obezbedi pristup kritičnim rezervama i smanji zavisnost od kineske dominacije u lancima snabdevanja retkim zemnim metalima.



