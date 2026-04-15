Cene nekretnina u Srbiji su stabilne, ali se razlike u potražnji i ponudi i dalje osećaju. Agent za nekretnine objašnjava kada je najbolje kupiti stan za porodicu i kada je najbolje kupiti kao investiciju.



Ukupna vrednost ostvarenog prometa na tržištu nepokretnosti u Srbiji, u poslednjem kvartalu prošle godine, iznosila je 2,4 milijarde evra.



Najskuplja nekretnina prodata na Savskom Vencu



Stan od 1,4 miliona evra na Savskom vencu bila je najskuplja nekretnina prodata u tom kvartalu.



Najveći iznos novčanih sredstava izdvojen za stan na teritoriji gradske opštine Savski Venac, ukupne površine 284 metra kvadratna , iznosi 1,4 miliona evra, dok je najskuplji kvadrat stana prodat po ceni od 6.818 evra na teritoriji iste gradske opštine (lokacija Beograd na vodi). Najskuplja kuća prodata je na teritoriji gradske opštine Savski venac (Grad Beograd) za 1,7 miliona evra. Najskuplje garažno mesto u trećem kvartalu plaćeno je 50.000 evra na Savskom Vencu.



Kakvo je stanje u prva tri meseca ove godine. Da li je potražnja za stanovima i dalje veća od ponude?



- Što se tiče zakupa, cene su stabilne i nisu se menjale, one drže neki trend od prošle godine. Kada govorimo o prodaji ili kupovini stana, cene su blago porasle. To nije nešto preterano i ne važi za sve nekretnine, na tržištu postoje one koje se nisu prodale i koje su u startu bile precenjene. To je neki trend iz 2022-2023. kada su zaista sve cene rasle i ljudi su zbog verovanja da sve cene rastu pratili tržište a neki su zaista preterali sa cenama - objasnio je Dušan Mirkulovski, agent za nekretnine.



Kako kaže, preterano podizanje cena koje nije bilo tržišno opravdano je danas dovelo do toga da je ovakva situacija na tržištu.



"Tržište nekretnina je veoma različito"



- Imamo neke nekretnine koje već dugo stoje sa istom cenom a neke se prodaju i za jedan dan. Tržište je različito i nije sve isto. Određene nekretnine rastu sa cenama a neke ostaju na istom nivou. Pre nekoliko godina smo imali skok ali situacija je sada stabilnija. Ova situacija se sada preslikava i na ova tri meseca. Sukob na Bliskom istoku još uvek nema efekata na cene nekretnina kod nas. Tržišno to ne osećamo ali jeste moguće da osetimo neke indirektne posledice, direktne ne jer mi njima nismo komšijska država i nismo ni nešto bliski kao narodi - navodi Mirkulovski i dodaje:



- Sa Ukrajinom i Rusijom je bilo malo drugačije jer su oni dolazili direktno u Srbiju, birali su našu zemlju za nastanjivanje tokom rata. Ne verujem da će tako biti tokom ovog rata, mislim da će ljudi birati da odu ka zapadnoj Evropi a da će naša dijaspora izabrati da se vrati u Srbiju. Ovde su nekretnine i dalje povoljnije nego u zapadnoj Evropi. Danas je tržište malo sigurnije i stabilnije nego tokom priliva Rusa i Ukrajinaca, smatram da imamo i veće kapacitete ukoliko dođe do novog priliva ljudi - rekao je on, piše 24sedam.



"Srbija sada ima proširenu ponudu nekretnina"



On objašnjava da je Srbija raširila svoju ponudu nekretnina, da kratkoročni zakupi sada postoje u svim delovima gradova, posebno Beograda, i da su nekada uglavnom bili samo u određenim delovima.



- Pričam o tome jer se to kasnije preslikava na tržište kapitala i prodaje, da bi neko izdavao stan, mora da ima stan viška. Sada postoje nekretnine koje se izdaju kratkoročno, dugoročno, srednje-kratkoročno i srednje-dugoročno. Sada definitivno postoji više opcija nego što je bilo ranije. Ukoliko kupujete nekretninu za porodicu, smatram da je najrealnije da je kupite kada se javi potreba, ako čekate tržište, mogu proći i decenije a vi možete da izgubite dobre prilike jer ste čekali te niske cene i to dno tržišta. Ako kupujete investiciono onda morate da razmišljati drugačije, morate pratiti lokaciju i ekonomiju - objašnjava Mirkulovski.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:





Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.