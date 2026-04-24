Objavljene su nove cene goriva u Srbija, koje će važiti do petka, 1. maja.

Prema najnovijim podacima, maksimalna maloprodajna cena evrodizela iznosi 219 dinara po litru, dok cena benzina ostaje 191 dinar.

U odnosu na prethodnu nedelju, dizel je poskupeo za dva dinara, dok cena benzina nije menjana, piše Telegraf Biznis.

Kretanja na svetskom tržištu

Na globalnom tržištu energenata zabeležen je rast cena nafte, što utiče i na domaće tržište goriva.

Cena sirove nafte porasla je na oko 96 dolara po barelu, dok je nafta Brent premašila 105 dolara.

Na rast cena utiču geopolitičke tenzije, uključujući situaciju na Bliskom istoku i neizvesnost u vezi sa daljim razvojem sukoba.

Kako je izjavio Donald Tramp, ne postoji jasan vremenski okvir za završetak konflikta, što dodatno utiče na nestabilnost tržišta.

Dešavanja na berzama

Evropski berzanski indeksi danas su neujednačeni:

DAX blago je porastao

CAC 40 je u padu

FTSE 100 takođe beleži pad

Investitori prate i ekonomske pokazatelje iz Evrope, kao i rezultate velikih kompanija poput Volvo i Renault.

Ostala tržišta

Cena gasa na berzi TTF iznosila je oko 44,77 evra po megavat-satu.

Na valutnom tržištu, evro se trguje po kursu od 1,168 dolara.

Cena zlata beleži pad, kao i cena pšenice, dok su američki indeksi poput Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq završili dan u minusu.

Šta to znači za vozače

Promene na svetskom tržištu energenata direktno utiču na cene goriva u Srbiji.

Za sada, vozači će plaćati nešto skuplji dizel, dok cena benzina ostaje stabilna – ali dalji razvoj situacije na globalnom tržištu mogao bi doneti nove promene.

