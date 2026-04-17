Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić izjavio je tom prilikom da interesovanje mladih za život na selu ne jenjava.

"Još 111 kuća u 79 sela Srbije danas dobija svoje nove vlasnike. Od Bujanovca, Kuršumlije pa do severa zemlje vlada veliko interesovanje. Ono što nas posebno raduje su višečlane porodice koje su obeležile današnji dan sa šestoro, petoro, četvoro i troje dece. Tako je osmočlana porodica stekla svoj dom u selu Mol, Opštine Ada", naveo je Krkobabić.

Ministar je najavio da će uskoro biti useljeno još novih domova, navodi se u saopštenju Ministarstva za brigu o selu.

"Narednih dana će i sledeća grupa od nešto više od 100 porodica dobiti ključeve svojih kuća u selima širom Srbije, čime će ukupan broj useljenih kuća premašiti 4.200", naveo je Krkobabić.

Podsetio je da je program namenjen mladima koji žele da se osamostale i steknu svoj dom na selu, u šestoj godini sprovođenja.

Od ove godine maksimalan iznos sredstava koji se odobrava po kući povećan je na 1.500.000 dinara, ali praksa pokazuje da je moguće pronaći i značajno povoljnije nekretnine.

Najjeftinija kuća ovoga upta, površine 95 kvadrata, kupljena je za manje od 600.000 dinara u Srpskom Krsturu opštine Novi Kneževac.

Današnjim potpisivanjem, mladi parovi i pojedinci, iz Palate Srbija odlaze kao vlasnici svoje prve nekretnine - što je događaj koji im menja život iz korena, navodi se u saopštenju.

U novi dom nedaleko od Bujanovačke banje doseliće se Nenad Marković iz Zaječara, koji namerava da se tamo bavi onlajn prevođenjem i pčelarstvom.

Katarina Šipoš iz Kikinde rekla je da ima dvoje dece i da je do sada živela u zajednici sa suprugovom pordicom.

"Imamo dvoje dece i treće je na putu, a do sada smo živeli sa suprugovom porodicom u zajednici u gradu. Ne možemo da dočekamo da se uselimo u našu kuću, da imamo dvorište, svoj mir i slobodu", rekla je Šipoš, piše Tanjug.

Šestočlana porodica Krvavac, Biljana, Nikola i njihovo četvoro dece, zameniće buku prestonice za mirno smederevsko selo Kolari, dok Lora i Aleksander Danko posle podstanarskog života u Zrenjaninu, odlaze u selo Lazarevo. Porodica Danko, kako kaže Lora Danko, baviće se poljoprivredom i stočarstvom. "Suprug se bavi građevinom, a ja pravim poslastice. Imamo tri sina, a škola i vrtić su nam blizu, pa će nam život biti mnogo jednostavniji", navela je ona.

