Nekretnina sa 21 prostorijom, smeštena uz obalu, kupljena je putem holding kompanije ovog biznismena i nalazi se u četvrti Maretera u kneževini. Ovo novo područje, izgrađeno na zemlji dobijenoj nasipanjem mora, otvorio je princ Albert II 2024. godine i već je privuklo ultrabogate investitore iz celog sveta.



Stan se nalazi u reprezentativnoj zgradi "Le Renzo" i prostire se na oko 2.500 kvadratnih metara, ne računajući balkone i terase s pogledom na Sredozemno more. Takođe ima privatni bazen, džakuzi i dolazi sa najmanje osam parking mesta.



Detalji prodaje, finalizovane 2024. godine, potiču iz evidencije nekretnina kneževine, kao i iz niza imejlova i preliminarnih ugovora koje je pregledao Bloomberg Businessweek, a koji su pribavljeni od organizacije Distributed Denial of Secrets, neprofitne grupe koja prikuplja hakovane i procurele materijale za koje se smatra da su u javnom interesu.



Ahmetova holding kompanija System Capital Management (SCM) potvrdila je da je izvršila kupovinu u ovom kompleksu, ali je odbila da dâ detalje o nekretnini ili ceni.



- Međunarodni investicioni portfolio SCM-a već više od deset godina uključuje zaseban portfolio vrhunskih nekretnina, što je u više navrata javno saopšteno. Među tim sredstvima je i projekat 'Le Renzo', u koji smo investirali na primarnom tržištu 2021. godine - naveli su.



Navedena cena učinila bi ovu kupovinu najvećom poznatom prodajom stambene nekretnine u istoriji, nadmašujući nedavnu prodaju vile developera Nika Kendija (Nick Candy) u Čelsiju za više od 350 miliona dolara, kao i prodaju penthausa u Njujorku menadžeru hedž fonda Kenu Grifinu za oko 240 miliona dolara.



Monako dugo drži titulu najskupljeg tržišta nekretnina na svetu zbog svoje male površine i statusa poreskog raja. Kompleks Maretera građen je više od decenije na zemlji dobijenoj od mora i uključuje 114 luksuznih vila, kuća u nizu i stanova raspoređenih oko vrtova, luke i javnog šetališta.



Ahmetov je kupoprodajni ugovor u kneževini zaključio neposredno pre ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Rat je potom izazvao potrese u njegovom poslovnom carstvu, uključujući napade na energetske objekte u njegovoj domovini.



Prema Bloomberg Billionaires Index-u, ovaj tajkun ima bogatstvo veće od 7 milijardi dolara. Njegovo bogatstvo temelji se na SCM-u, najvećem industrijskom konglomeratu u Ukrajini sa ulaganjima u metalurgiju, rudarstvo i energetiku, kao i nekretnine.



Ahmetov se i ranije dovodio u vezu sa nizom luksuznih kupovina nekretnina, uključujući kupovinu istorijske vile Les Cèdres na Francuskoj rivijeri 2019. godine za 200 miliona evra. Ovo prostrano imanje u ekskluzivnom Sen Žan Kap Feru (Saint-Jean-Cap-Ferrat) nekada je pripadalo belgijskom kralju Leopoldu II.



Godine 2011. Ahmetov je, prema navodima, kupio i penthaus u prestižnom londonskom kompleksu One Hyde Park, nasuprot robne kuće Harrods u Najtsbridžu, piše Klix.



Prema lokalnim agentima za nekretnine, cene u Mareteri premašivale su simboličnu granicu od 100.000 evra po kvadratnom metru. Jedna trosobna nekretnina trenutno je na tržištu za oko 76 miliona evra, dok se četvorosobni i petosobni stanovi iznajmljuju za oko 150.000 evra mesečno.



Zvanična statistika pokazuje da je četvrt Larvoto, u kojoj se nalazi Maretera, postala najskuplja u kneževini prema procenjenim prodajnim cenama po kvadratnom metru, iako podaci ne izdvajaju cene za nekretnine unutar samog kompleksa, koje se uglavnom ne oglašavaju javno..



