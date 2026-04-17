„Spoljašnja unapređenja doma značajno nadmašuju unutrašnje renoviranje kada je reč o povratu investicije“, kaže Tomas Borherding, suvlasnik i dizajner u kompaniji "Home Star," koja se bavi renoviranjem kuća.

Evo 4 spoljašnja projekta koje stručnjaci za renoviranje preporučuju jer donose dobar povrat ulaganja, kao i 4 koja to ne čine, piše The Spruce, prenosi Blic.

Zamena garažnih vrata

„Spoljašnje unapređenje koje donosi najveći povrat investicije jeste zamena garažnih vrata“, kaže Borherding.

Garažna vrata zauzimaju veliki deo fasade kuće, pa je logično da želite da lepo izgledaju. Ako imate ograničen budžet za sređivanje spoljašnjosti, zamena garažnih vrata imaće najveći uticaj na izgled kuće i njenu prodajnu vrednost.

„Ako vlasnici imaju garažu okrenutu ka ulici, povrat investicije je posebno isplativ“, dodaje on.

Obnova tremа

„Obnavljanje starog, dotrajalog drvenog prednjeg trema odličan je način da povećate i estetsku privlačnost i vrednost doma“, kaže Bred Rozlin, stručnjak za brend i marketing u kompaniji "TimberTech".

„Prava vrednost dolazi kada više ne morate svake godine da plaćate održavanje“, kaže Rozlin.

Podne obloge za trem dostupne su u različitim bojama i teksturama, pa sigurno možete pronaći nešto što odgovara vašem domu.

Zamena ulaznih vrata

Zamena ulaznih vrata je odmah iza garažnih vrata po pitanju povrata investicije, kaže Borherding.

„Relativno niski troškovi ovih unapređenja, uz poboljšan izgled i funkcionalnost, čine dom privlačnijim potencijalnim kupcima“, objašnjava on. „Kada je kuća privlačnija, dolazi do nadmetanja kupaca i postižu se više cene.“

Zamena fasadne obloge

Zamena spoljne obloge kuće može delovati kao veliki projekat, ali se isplati.

„Nova fasada je investicija koja donosi višestruke koristi — smanjuje potrebu za održavanjem, bolje štiti kuću i poboljšava njen izgled, ali i povećava njenu prodajnu vrednost“, kaže Nur Bojl iz kompanije "James Hardie".

Posebno se preporučuje vlaknasto-cementna obloga.

„Zbog svog životnog veka od 50 do 100 godina, ova vrsta obloge predstavlja snažan adut pri prodaji i donosi visok povrat investicije“, kaže Borherding.

Bojl takođe ističe da je ovaj materijal nezapaljiv i otporan na grad, što može smanjiti troškove osiguranja.

4 projekta koja zapravo ne povećavaju vrednost

Ako vam je cilj da povećate vrednost doma, postoje projekti koji se ne isplate, čak i ako deluju korisno.

Uređenje dvorišta (hardscaping): Projekti poput potpornih zidova ili ložišta obično ne vraćaju uloženi novac pri prodaji.

Solarni paneli: „Mnogi kupci ih smatraju ružnim ili komplikovanim za održavanje“, kaže Borherding.

Zamena krova: Vraća se samo oko polovine uloženog novca.

Izgradnja bazena: „Bazeni su jedan od najgorih projekata po pitanju povrata investicije“, upozorava Borherding.

Naravno, lično zadovoljstvo vaše porodice je sasvim dobar razlog za ove projekte — samo nemojte očekivati da ćete povratiti uloženi novac kada dođe vreme za prodaju.

