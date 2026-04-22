A podstanari, pored visok troškova samog zakupa, često imaju i čitave liste zahteva koje moraju da ispune. U jednoj starijoj objavi na društvenoj mreži Redit, jedna žena je podelila šta se njoj desilo kada je napuštala stan koji je iznajmljivala.

"Nismo sigurni šta je normalno"

"Ovo je bio naš prvi put da smo bili podstanari, pa nismo sigurni šta je normalno. Stanodavac je tražio da se stan po izlasku bude okrečen što smo i uradili. Kada je došao da vidi u kakvom je stanju stan rekao je da tepihe odnesemo na servis (iako sam ih ja oribala) pa smo i to uradili. Na kraju nam je svakako odbio od depozita 180 evra (od čega je 50 evra za račune za sledeći mesec, 50 evra za tabure koje je bilo izgrebano, i ostatak za čišćenje klime i dodatno čišćenje stana) jer nismo očistili prašinu ispod kreveta i iza plakara (sve ostalo je stvarno bilo obrisano i bolje nego što je bilo kada smo prvi put ušli u stan). Osećam kao da je sve ovo bilo preterano s njihove strane ali pošto nam je ovo bio prvi stan, ne znam kakva je praksa, možda ipak mi nismo u pravu.Sada smo u novom stanu pa nas zanima da li je normalno da se od stanara očekuje da o svom trošku kreče, očiste klimu i nose tepihe na servis? Značiće nam kada ponovo budemo izlazili i stana da umemo bolje da se zauzmemo za sebe ukoliko ispadne da su to nerealna očekivanja. Kakva su vaša iskustva?", upitala je korisnica Redita.

Jedan učesnik diskusije je napisao da je, kad je izlazio, stanodavac od njega tražio da okreči stan, plati sanaciju parketa, i nova ulazna vrata jer je navodno ona stara "pohabao".

"Rekao sam, imate depozit, ugovor nemamo, a nemate ni sramote kad očekujete da vam ja sređujem stan a ostavljam ga u boljem stanju nego što sam ga naša", objasnio je korisnik Redita.

Šta piše u ugovoru

Učesnici diskusije ističu da je najvažnije sve staviti u ugovor. A čak i ako nije direktno navedeno u ugovoru, stanodavci počnu da insistiraju na kompletnom sređivanju stana mesec dana pre izlaska zakupaca.

"Pa, ako ste se tako dogovorili, onda vraćate stan u stanju u kakvom ste ga uzeli. Ako je bio okrečen i čist onda mora da se okreči da bi se vratio u pređašnje stanje, zar ne?

Zato je najbolje da se sve definiše ugovorom jer na kraju uvek bude nekih problema. A za čisćenje klime vas je pošteno zavrnuo", procenjuje učesnica rasprave.

"Sumanuto"

Drugi ljudi su napomenuli da je važno u kakvom je stanju bio stan pri ulasku, i da je stanodavac preterao u skupim zahtevima.

"To (krečenje i ostali zahtevi) je sumanuto. Kad uđeš u stan, sve što zatekneš je odgovornost vlasnika stana. Ako si ušao u okrečeno, i u stanu boraviš par godina, treba da tražiš od vlasnika da ga okreči i osveži o svom trošku", konstatovao je učesnik rasprave.

Ipak, nije u redu

U svakom slučaju, većina učesnika diskusije procenjuje da je u pitanju iskorišćavanje i neka vrsta ucene.

"Ne, nije normalno (zahtevi stanodavca). Depozit se uzima za neplaćene račune i eventualnu štetu, tako je po zakonu o stanovanju. Vi ste platili kiriju u iznosu od recimo nekoliko hiljada evra, i ne može sad on naknadno da naplaćuje kako hoće. Stanodavac je bahat, i hoće na kvarno da izvuče još 100 evra", glasio je jedan od komentara.

