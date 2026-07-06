Stotinama godina, teško dostupno selo Supai u američkoj državi Arizoni, skriveno ispod oboda čuvenog Velikog kanjona, dom je "ljudi plavo-zelenih voda", Havasu Baadža, ili kako su danas poznati po indijanskom plemenu Havasupai.

Odmah iznad sela nalaze se prelepi, veliki zeleno-plavi vodopadi čija voda vekovima navodnjava polja kukuruza, tikvica i pasulja, omogućavajući tako ovom plemenu da opstane uprkos udaljenosti od civilizacije.

Do sela se može doći samo peške, na konju ili magarcu

Supai je najizolovanije mesto u celim Sjedinjenim Državama i naseljavaju ga isključivo članovi ovog plemena.

Do sela se može doći samo peške, skoro 13 kilometara strmog nizbrdca koji traje oko šest sati.

Druga opcija je korišćenje konja ili magarca. Pošta se takođe dostavlja u selo na taj način.

Naime, paketi se tovare na magarce i spuštaju niz strmu stazu do Supaija. Rezervat Havasupai prostire se na 76.112 hektara na južnom obodu Velikog kanjona i osnovan je 1880. godine.

Pleme Havasupai je deo naroda Hualapai, a takođe su se ukrštali sa plemenom Hopi. Njihovo ime se odnosi na plavo-zelene vode izvora u njihovom rezervatu, a od 1980-ih su priznati kao suverena indijanska nacija i doneli su sopstvene zakone koji se tiču njihovih članova.

Izolacija koja je postala najveća turistička atrakcija

Pleme Havasupai govori svojim jezikom, bave se poljoprivredom, a poznati su i po svojoj umetnosti i izradi predmeta za svakodnevnu upotrebu. Plemeno upravlja plemenski savet, izabran u skladu sa plemenskim ustavom.

Savet ima sedam članova, a trenutno ga predvodi žena, Eva Kisun. Impresivna lepota prirode i jedinstven, tradicionalni način života počeli su da privlače sve više turista u Supai, koji su pešačenje do sela smatrali planinarskom avanturom i izazovom, a neki su do njega stigli čak i na magarcima, piše Putni kofer.

Planinarenje, plivanje pod vodopadima i uživanje u zvezdanom nebu na mestu bez traga svetlosnog zagađenja: Supai se brzo našao na listi želja mnogih putnika i avanturista. Na veb-sajtu Arizone i dalje postoji poziv za uživanje u prelepim, rajskim vodopadima u Supaiju.

Međutim, pleme ima i svoju stranicu gde je jasno navedeno: posete su zabranjene.

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