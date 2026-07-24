Nova "zlatna koka" u Srbiji? Uzgaja se u garaži, bere za dve nedelje i donosi dobru zaradu

Dok mnogi poljoprivrednici traže kulturu koja donosi brži povrat ulaganja, sve više pažnje privlači mikropovrće (microgreens). Reč je o mladim izdancima povrća i začinskog bilja koji se beru svega nekoliko dana nakon nicanja, a zbog visokog sadržaja hranljivih materija i atraktivnog izgleda traženi su u restoranima, hotelima, supermarketima i prodavnicama zdrave hrane.

Za razliku od tradicionalne poljoprivredne proizvodnje, mikropovrće se može gajiti tokom cele godine u zatvorenom prostoru, na relativno maloj površini, što ga čini zanimljivim izborom za početnike, ali i za iskusne proizvođače koji žele dodatni izvor prihoda.

Šta je mikropovrće?

Mikropovrće su mlade biljke koje se beru kada razviju prve listove, najčešće između 7. i 14. dana od setve. Iako su male, ove biljke imaju intenzivan ukus i bogate su vitaminima, mineralima i antioksidansima.

Najčešće se uzgajaju:

rotkvica,

brokoli,

suncokret,

grašak,

rukola,

crveni kupus,

bosiljak,

korijander,

senf.

Koriste se kao dodatak salatama, sendvičima, jelima od mesa i ribe, ali i za dekoraciju tanjira u restoranima.

Zašto je mikropovrće sve popularnije?

Velika prednost ove proizvodnje jeste izuzetno kratak proizvodni ciklus. Dok se na većinu povrtarskih kultura čeka mesecima, mikropovrće može biti spremno za prodaju za samo jednu do dve nedelje.

Prednosti ovog načina proizvodnje su:

berba za 7–14 dana,

proizvodnja tokom cele godine,

nije potrebna velika parcela,

moguće gajenje u zatvorenom prostoru,

relativno mala početna ulaganja,

velika potražnja u ugostiteljstvu.

Koliko može da se zaradi?

Zarada zavisi od vrste biljke, obima proizvodnje i tržišta, ali upravo zbog kratkog ciklusa moguće je ostvariti više proizvodnih turnusa tokom jednog meseca.

Mikropovrće se najčešće prodaje u manjim pakovanjima od 30 do 100 grama, a cena po kilogramu je višestruko veća od cene klasičnog povrća. Najveću zaradu ostvaruju proizvođači koji direktno snabdevaju restorane, hotele, specijalizovane prodavnice zdrave hrane ili prodaju krajnjim kupcima.

Kolika su početna ulaganja?

Jedna od najvećih prednosti jeste što za početak nije potrebna velika investicija.

Za proizvodnju su uglavnom potrebni:

police ili stalci,

posude za setvu,

kvalitetno seme,

supstrat ili prostirke za uzgoj,

LED rasveta (ako nema dovoljno prirodne svetlosti),

sistem za zalivanje

Mnogi proizvođači posao započinju u garaži, podrumu ili manjoj prostoriji, a kasnije proširuju proizvodnju kada obezbede stalne kupce.

Ko kupuje mikropovrće?

Najčešći kupci su:

restorani,

hoteli,

ketering kompanije,

prodavnice zdrave hrane,

marketi,

fitnes centri,

građani koji vode računa o ishrani.

Potražnja raste kako se povećava interesovanje za zdravu ishranu i modernu gastronomiju.

Koji je najveći izazov?

Iako proizvodnja nije komplikovana, uspeh zavisi od prodaje. Mikropovrće ima kratak rok trajanja, zbog čega je važno unapred obezbediti kupce.

Najuspešniji proizvođači imaju ugovorenu saradnju sa restoranima ili razvijenu direktnu prodaju putem društvenih mreža i dostave.

Da li se isplati?

Za one koji žele da uđu u poljoprivrednu proizvodnju bez velikih ulaganja, mikropovrće može biti zanimljiva poslovna prilika. Kratak ciklus proizvodnje, mogućnost uzgoja tokom cele godine i rastuća potražnja predstavljaju značajne prednosti.

Međutim, kao i kod svakog posla, ključ uspeha nije samo proizvodnja već i siguran plasman. Oni koji uspeju da izgrade mrežu stalnih kupaca imaju najveće šanse da ovu modernu granu poljoprivrede pretvore u stabilan i profitabilan biznis.

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