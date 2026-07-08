Deo radnog veka ste proveli u Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini? Onda ste sigurno u dilemi - ne znate kome da se obratite povodom penzijskog staža ili ostvarivanja prava na penziju.

PIO fond je sada razrešio tu dilemu, a odgovor na to pitanje objavljen je u najnovijem izdanju Glasa osiguranika.

Jedan muškarac iz Bačke Palanke je naveo da je deo svog radnog veka proveo i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Zanimalo ga je kome može da se obrati.

Koje su nadležne institucije za Republiku Srpsku i Federaciju BiH?

Iz PIO fonda navode da je za građane koji su radili na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine nadležan Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje (Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje).

Za ostvarivanje prava po osnovu staža ostvarenog u Republici Srpskoj nadležan je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Ko je nadležan za Hrvatsku?

Građani koji su radili u Hrvatskoj informacije o penzijskom stažu, ostvarivanju prava i potrebnoj dokumentaciji mogu da dobiju od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, piše Espreso.

PIO fond podseća da se prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarena na osnovu rada u državama nastalim raspadom bivše SFRJ uređuju u skladu sa važećim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, pa se za pitanja u vezi sa stažom ostvarenim u tim državama građani mogu obraćati i nadležnim institucijama u zemlji u kojoj je staž ostvaren.



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