Zbog krize izazvane sukobom na Bliskom istoku, avio-kompanije širom sveta samo su u maju otkazale 13 hiljada letova, što znači da su iz reda letenja izbrisana dva miliona sedišta, prenosi RTL.

Višemilionski gubici zbog cene goriva

Cene goriva višestruko su porasle, što je dovelo do najveće krize u vazdušnom saobraćaju od pandemije koronavirusa. Slaven Žabo, direktor komercijalnih poslova Croatia Airlinesa, potvrdio je ozbiljnost situacije.

„Nepovoljna geopolitička situacija negativno je uticala na cenu goriva. Cena mlaznog goriva udvostručila se od izbijanja krize i rasla je snažnije od cene sirove nafte. Sadašnji troškovi mlaznog goriva svim avio-prevoznicima, pa tako i Croatia Airlinesu, u ovom periodu prouzrokovaće višemilionske gubitke“, rekao je Žabo.

Kao odgovor na krizu, kompanija je uvela krizno upravljanje.

„Troškove pokušavamo da kompenzujemo optimizacijom mreže letova i kapaciteta, kao i povećanjem efikasnosti“, rekao je Žabo.

Na pitanje šta tačno znači optimizacija, odgovorio je:

„Optimizacija podrazumeva usklađivanje kapaciteta sa trenutnom potražnjom, troškovima samog letenja i iznosom prihoda na pojedinoj ruti, što naravno uključuje i otkazivanje letova.“

Potvrdio je da je Croatia Airlines otkazao oko 900 letova, ali je napomenuo da kompanija u ovom intenzivnom periodu ima i do 100 letova dnevno.

Šta će biti sa cenama karata?

„Osim cene goriva, koja je ključni trošak, na cene karata u narednom periodu uticaće i cene ostalih učesnika koji su ih povećavali. Na primer, Zračna luka Zagreb od 1. juna najavila je povećanje od 20 odsto, što će se kroz putničku taksu direktno odraziti na visinu cena karata“, naveo je Žabo.

Ipak, nije mogao precizno da kaže za koliko bi karte mogle da poskupe.

„U ovom trenutku teško je projektovati te iznose. Cene karata u ovim okolnostima idu i gore i dole jer zavise i od potražnje na pojedinoj ruti. Na primer, u prvom kvartalu ove godine cene u domaćem saobraćaju bile su i pet odsto niže“, rekao je.

Naglasio je da će Croatia Airlines, uprkos svemu, ostati usredsređen na konkurentnost i obezbeđivanje stabilne povezanosti Hrvatske.

Uprkos izazovima, Žabo je optimističan kada je reč o turističkoj sezoni.

„U ovim negativnim geopolitičkim okolnostima, pozitivan je snažan operativni rast Croatia Airlinesa u prvom delu godine. U prva četiri meseca ostvarili smo rast broja putnika od 23 odsto, odnosno prevezli smo gotovo 100.000 putnika više. Taj rast snažno je doprineo turističkim rezultatima u prvom delu godine, koji su pozitivni. Gledajući te brojke, ali i trenutno stanje rezervacija, imamo razloga za optimizam i možemo očekivati dobru sezonu“, zaključio je Žabo.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.