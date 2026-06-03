Ljudi mnogo rade, štede, sanjaju da se vrate kući i pronađu posao koji će započeti u domovini. Ali mnogima ne uspe i njihova ideja propadne.

"Otvorio sam brzu hranu u Hrvatskoj sa 40.000 evra koje sam uštedeo u Nemačkoj. Svi su govorili 'brate uspeće'. Posle osam meseci sam je zatvorio. Dugovi su ostali, prijatelji su nestali. Sada imam 36 godina i razmišljam da se vratim u Frankfurt da radim u građevinarstvu. Osećam se kao potpuni promašaj. Da li se neko ikada vratio posle propalog posla?“, napisao je neimenovani čovek na društvenoj mreži Fejsbuk.

Ispod objave brzo su se pojavile desetine komentara, a mišljenja su bila podeljena. Dok su neki tvrdili da je posao zatvoren prerano, drugi smatraju da je problem loša procena tržišta ili očekivanja.

Dok posao ne krene. Jedan komentator smatra da osam meseci nije dovoljno vremena za razvoj posla.

"Potrebne su dve godine da se pokrene posao. Zatvorili biste ga za osam meseci. Svi bi zaradili novac preko noći. Moji roditelji su imali tri prodavnice, znam kako to ide, potrebno je nekoliko godina da posao krene. Trajali su osamnaest godina", rekao je on.

Mnogi su mu, međutim, rekli da propao posao ne znači lični neuspeh.

"Pa šta, sasvim je u redu propasti. Da je posao toliko bezbedan, svi bi ga vodili. Jedno je sigurno, nema uspeha bez rizika", napisao je jedan član grupe.

Drugi mu je rekao: "Vrati se. Mlad si. Sigurna plata i malo truda i sve se može popraviti. Glavu gore. Novac se može nadoknaditi. Pazi na svoje zdravlje".

Neki su naglasili da je preduzetništvo jednostavno teško, bez obzira na industriju, piše Dnevno.hr

" Oko 90 odsto propadne", kratko je napisao jedan korisnik.

Neki komentatori smatraju da je greška bila očekivati pomoć od prijatelja ili slepo slušati tuđe savete.

"Ako ste računali da će vam prijatelji doći u brzu hranu, napravili ste veliku grešku", napisao je jedan korisnik.

Neki članovi grupe smatraju da problem nije bio samo u poslovnoj ideji već i u hrvatskom poslovnom okruženju.

"U Hrvatskoj su porezi previsoki, posebno nova fiskalizacija. Ako niste na pravoj lokaciji, propašćete", napisao je jedan komentator.

Drugi su tvrdili da je ugostiteljstvo posao koji zahteva godine rada i iskustva pre sopstvenog preduzetničkog poduhvata.

"Idi i nađi posao u ugostiteljstvu negde i kada stekneš iskustvo, onda počni ponovo", savetovao je jedan član grupe.

Neki su pokušali da sagledaju celu situaciju iz drugog ugla.

"Ako ga ovo razboljeva, ne bi trebalo da se bavi poslom. Upravo je uložio 40.000 evra u obrazovanje", napisao je jedan korisnik.

Posebno su vredni pažnje komentari onih koji tvrde da mu se to dogodilo.

"Ima ih mnogo, nisi jedini. Drži glavu gore i opet, sve će biti u redu", navodi se u objavi.

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