Biznis je, kako navodi Potrac, nastao iz njegove dugogodišnje fascinacije britanskim automobilima i želje da spoji dizajn, emociju i iskustvo u jedinstven proizvod.

"Sve je počelo iz lične strasti prema britanskim automobilima", rekao je on, ističući da je odrastanje uz oca mehaničara imalo veliki uticaj na njegov odnos prema vozilima i avanturama.

Iako je u mladosti želeo da postane modni dizajner, Potrac je kasnije izgradio uspešnu karijeru u konsultantskom biznisu i razvoju softvera.

Međutim, nakon smrti oca i ličnog zdravstvenog izazova tokom pandemije, odlučio je da preispita svoj život i napusti dotadašnje firme.

"Shvatio sam da to nije život koji želim", naveo je on, piše Biznis insajder (Business insider).

Preokret je usledio kada je počeo da putuje i objavljuje sadržaj na društvenim mrežama, što je privuklo pažnju ljubitelja automobila. Interesovanje za njegove modifikacije ubrzo je preraslo u konkretne zahteve za kupovinu, čime je nastao Helderburg kao poslovni brend.

Danas je iza njega oko 200 izrađenih i restauriranih Land Rover Defendera, pri čemu svaki projekat podrazumeva visok nivo personalizacije, od enterijera do prilagođavanja upravljačkih elemenata klijentu. „Čak tražim od klijenata njihove mere i težinu kako bi sve bilo potpuno prilagođeno njima“, objašnjava Potrac.

Brend se, kako kaže, ne fokusira samo na status ili performanse, već na iskustvo i odnos prema automobilu.

"Odbijam projekte ako je cilj samo status ili brzina", rekao je on, dodajući da preferira klijente koji su otvoreni za kreativni proces.

Jedan od najupečatljivijih projekata bio je zahtev klijenta da vozilo bude dizajnirano kao automobil negativca iz Džejms Bond filma.

"Volim takve izazove jer mi daju kreativnu slobodu", istakao je Potrac, napominjući da se u okviru tog projekta razmatraju i neobični detalji poput specijalnih sigurnosnih funkcija.

Posebnu dimenziju poslovanja, kako navodi, predstavljaju i emotivni projekti, uključujući i slučajeve kada se isporuke ubrzavaju zbog ličnih okolnosti klijenata.

"Jedan čovek je imao terminalni rak. Ubrzali smo izradu i on je mogao da vozi automobil sa suprugom osam meseci pre nego što je preminuo", rekao je Potrac, ističući da takvi trenuci daju posebnu vrednost njegovom radu.

Helderburg, prema njegovim rečima, funkcioniše kao spoj luksuznog dizajna i životnog iskustva, gde automobil predstavlja više od prevoznog sredstva.

"Brend je o mnogo više od samih automobila, o razgovorima, prirodi i usporavanju života. Trenutno imam 57 godina i ne razmišljam o penziji. Ovo je život koji želim da živim", zaključio je Potrac.

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