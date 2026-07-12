Mađarska neće menjati politiku prema sukobu u Ukrajini i neće slati oružje Kijevu, izjavila je potpredsednica mađarske vlade i ministarka spoljnih poslova Anita Orban u intervjuu za italijanski list "Korijere dela sera".

"Naša politika po tom pitanju je nepromenjena. Mađarski birači dali su nam mandat da ne šaljemo oružje, već da pomažemo na druge načine: humanitarnom pomoći i sankcijama", rekla je Orban.

Ona je navela da je jedno od ključnih pitanja u odnosima Mađarske i Ukrajine položaj mađarske manjine u ukrajinskoj oblasti Zakarpatja, ističući da Budimpešta podržava pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji samo na osnovu ispunjavanja kriterijuma.

"Uvek smo bili veoma transparentni u tome da podržavamo članstvo zasnovano na zaslugama, u skladu sa metodologijom pristupanja EU. Verujemo da svaka zemlja mora da prođe isti put i ispuni iste kriterijume. To je pitanje kredibiliteta Evropske unije", rekla je ona.

Orban je dodala da je Mađarska uspela da postigne bilateralni dogovor sa Kijevom o pitanjima koja se odnose na manjinska prava, ocenivši da je to "neophodan preduslov za resetovanje odnosa".

Mađarska ministarka je rekla da Rusija zbog svoje geografske pozicije ostaje važan faktor u Evropi, napominjući da Budimpešta želi pragmatičan odnos sa Moskvom.

"Rusija, zbog svog geografskog položaja, svojih dimenzija, svoje moći i svoje istorije, ostaje i uvek će ostati važna zemlja u Evropi. Želimo veoma pragmatičan odnos sa Moskvom, između suverenih država", navela je Orban.

Govoreći o unutrašnjoj politici Mađarske, ocenila je da je zemlja posle promene vlasti "ponovo u Evropi" i da nova vlada radi na razgradnji nasleđa prethodne vlasti.

Orban je odbacila kritike opozicije i organizacija za ljudska prava koje upozoravaju na ustavne promene i pritisak na institucije, navodeći da vlada "gradi društvo zasnovano na vladavini prava kroz vladavinu prava", piše RT Balkan.

"Mi stvaramo društvo zasnovano na vladavini prava kroz vladavinu prava. Koristimo pravne instrumente da promenimo sistem", rekla je Orban, dodajući da je prethodna vlast, kako je navela, postavila svoje ljude u brojne institucije i stvorila pravila koja su otežavala promene.

Orban je ocenila da se u Mađarskoj odvija "velika promena mentaliteta" i da su građani optimističniji u pogledu budućnosti zemlje.

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