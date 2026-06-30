EUR EUR 117,04 117,39din 117,74
USD USD 102,86 103,17din 103,48
CAD CAD 72,47 72,69din 72,91
AUD AUD 70,86 71,07din 71,28
GBP GBP 135,79 136,20din 136,61
CHF CHF 127,14 127,53din 127,91
KURSNA LISTA

Biz Lifestyle

Vozite automatik? Ovu grešku na semaforu pravi veliki broj vozača

Automatski menjač vožnju čini jednostavnijom i udobnijom, posebno u gradskim gužvama. 

Autor:  Nina Stojanović
30.06.2026.10:51
0
Vozite automatik? Ovu grešku na semaforu pravi veliki broj vozača
Foto: Shutterstock / abitaev.art
"Odmah spustite cene goriva" - Tramp uputio oštro upozorenje naftnim kompanijama
Foto: Shutterstock / noamgalai
 "Odmah spustite cene goriva" - Tramp uputio oštro upozorenje naftnim kompanijama
Prethodna vest
A nas prozivaju da smo paradajz turisti - pogledajte šta na plaži sprema lik u Francuskoj
Foto: oneinchpunch / Shutterstock.com
 A nas prozivaju da smo paradajz turisti - pogledajte šta na plaži sprema lik u Francuskoj
Sledeća vest

Međutim, upravo zbog toga mnogi vozači usvoje navike koje nisu preporučljive i veruju da na taj način čuvaju automobil ili štede gorivo.

Jedna od najčešćih grešaka je prebacivanje menjača u neutralni položaj (N) dok vozilo stoji na semaforu ili u koloni.

Zašto prebacivanje u N nije preporučljivo?

Mnogi vozači smatraju da će prebacivanjem iz položaja D (Drive) u N (Neutral) smanjiti potrošnju goriva ili rasteretiti menjač. Međutim, mehaničari upozoravaju da je to zabluda.

Savremeni automatski menjači konstruisani su tako da bez problema rade u položaju D, čak i kada automobil miruje. Svako nepotrebno prebacivanje između režima predstavlja dodatnu radnju za mehanizam menjača, a pritom ne donosi nikakvu stvarnu korist.

Zbog toga učestalo prebacivanje u neutralni položaj može vremenom doprineti većem habanju pojedinih komponenti.

Šta treba raditi na semaforu?

Ako čekate na semaforu ili u kraćoj koloni, preporuka stručnjaka je jednostavna – ostavite menjač u položaju D i držite nogu na kočnici.

Položaj N ima svoju namenu, ali uglavnom u posebnim situacijama, a ne tokom svakodnevne gradske vožnje, piše Tportal. 

Kako automobili postaju sve napredniji, menjaju se i preporuke za njihovo korišćenje. Navike koje su bile korisne kod vozila sa ručnim menjačem danas često više nisu potrebne kod automobila sa automatskim menjačem.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

ekspo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici. 

vozači greške automatski menjač

Povezane vesti

Putujete kolima u Evropu? Od sutra na jednom mestu kupujete vinjete za 9 zemalja
Foto: Shutterstock / Kej84

Putujete kolima u Evropu? Od sutra na jednom mestu kupujete vinjete za 9 zemalja

12:39 | 0
Ne bacajte račun sa naplatne rampe - u Italiji, jedan papir može vam vratiti celu putarinu
Foto: Marco de Benedictis/Shutterstock

Ne bacajte račun sa naplatne rampe - u Italiji, jedan papir može vam vratiti celu putarinu

12:59 | 0
Na temperaturama od 40 stepeni vozila najčešće otkazuju, ovo je najrizičniji period za putovanje
Foto: Shutterstock / sommthink

Na temperaturama od 40 stepeni vozila najčešće otkazuju, ovo je najrizičniji period za putovanje

09:10 | 0
Greške pre odmora mogu da vas koštaju hiljade evra - pet stvari koje treba proveriti pre odlaska na put
Foto: DC Studio/Shutterstock

Greške pre odmora mogu da vas koštaju hiljade evra - pet stvari koje treba proveriti pre odlaska na put

11:22 | 0
Vozači u dilemi - da li je dizel i dalje pametna kupovina
Foto: astudio/shutterstock

Vozači u dilemi - da li je dizel i dalje pametna kupovina

18:00 | 0
Komentari (0)

Biz Lifestyle

Zašto je čekanje na „savršen trenutak" za veštačku inteligenciju najveća greška ove decenije
Foto: freepic/magnific

Zašto je čekanje na „savršen trenutak" za veštačku inteligenciju najveća greška ove decenije

16:37 Biz Lifestyle
Svet bogatiji nego ikad - milioneri "niču" svakog dana
Foto:Shutterstock

Svet bogatiji nego ikad - milioneri "niču" svakog dana

13:52 Biz Lifestyle
Šta kaže zakon o poklonima sa svadbe - nakit, novac i bela tehnika ne dele se uvek isto
Foto: Shutterstock / Igor Link

Šta kaže zakon o poklonima sa svadbe - nakit, novac i bela tehnika ne dele se uvek isto

13:21 Biz Lifestyle
WhatsApp sprema najveće promene do sada - reč je o privatnosti i ograničenjima 
Foto: Shutterstock/Samuel Boivin

WhatsApp sprema najveće promene do sada - reč je o privatnosti i ograničenjima 

12:57 Biz Lifestyle
Milioner uništio selo zbog luksuznog sna - ostale samo ruševine
Foto: Gherzak/Shutterstock

Milioner uništio selo zbog luksuznog sna - ostale samo ruševine

19:53 Biz Lifestyle
Šta se sve prodaje na sudskim aukcijama? Od stanova do bele tehnike i automobila
Foto: Shutterstock / voronaman

Šta se sve prodaje na sudskim aukcijama? Od stanova do bele tehnike i automobila

15:54 Biz Lifestyle
Četiri dana luksuza 25.000 evra - pogledajte kako izgleda krstarenje za svetsku elitu 
Shutterstock

Četiri dana luksuza 25.000 evra - pogledajte kako izgleda krstarenje za svetsku elitu 

15:44 Biz Lifestyle
Prevarila banku za 44 milijarde dolara, sada joj rasprodaju jahte, luksuzne automobile i Birkin torbe
Foto: Shutterstock / PeopleImages

Prevarila banku za 44 milijarde dolara, sada joj rasprodaju jahte, luksuzne automobile i Birkin torbe

14:14 Biz Lifestyle
Da li biste živeli u ovoj kući od 20 kvadrata? Izgleda kao jaje, a krije potpuno opremljen dom (VIDEO)
Foto: Printskrin/YT/ Heart for children

Da li biste živeli u ovoj kući od 20 kvadrata? Izgleda kao jaje, a krije potpuno opremljen dom (VIDEO)

13:46 Biz Lifestyle
PVC prozori imaju skrivenu funkciju za leto - većina vlasnika je nikada ne koristi
Foto: Shutterstock / brizmaker

PVC prozori imaju skrivenu funkciju za leto - većina vlasnika je nikada ne koristi

13:29 Biz Lifestyle

Najnovije

Najčitanije

8min

Malo mesto nadomak Tivta postalo luksuzna zona, apartmani od 80 do 250 evra po noći

1H

Pun rezervoar za sitniš - u ovoj zemlji pun rezervoar košta manje od dva evra

1H

"Bezobrazno skupi" - Hrvat priznaje da je Jadran preskup, šta onda da očekuju turisti

1H

Penzioneri u Srbiji dobijaju novac, vaučere i popuste na račune - oglasio se direktor Fonda PIO

2H

Zašto je čekanje na „savršen trenutak" za veštačku inteligenciju najveća greška ove decenije

1D

Jovana je radila kao programer - sada živi u prikolici pored Dunava u Sremu

1D

Mnogi vozači pogrešno tumače novi saobraćajni znak - kazna stiže automatski

1D

Uslov za zaposlenje - može da radi ko je napunio 70 godina

1D

PVC prozori imaju skrivenu funkciju za leto - većina vlasnika je nikada ne koristi

1D

Raj u Srbiji - noćenje 700 dinara, kupanje u banjskoj vodi besplatno 

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,39 117,74
USD USD 102,86 103,17 103,48
CAD CAD 72,47 72,69 72,91
AUD AUD 70,86 71,07 71,28
GBP GBP 135,79 136,2 136,61
CHF CHF 127,14 127,53 127,91

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 52.437,00 €
ETH ETH 1.393,90 €
LTC LTC 37,29 €
DOT DOT 0,72 €
BCH BCH 174,28 €
LINK LINK 6,39 €
BNB BNB 486,53 €
XMR XMR 273,87 €
Powered by CoinGecko API