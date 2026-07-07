Pronalaženje dobrog izvođača radova godinama je jedan od najvećih izazova za građane koji se upuštaju u gradnju, renoviranje ili manje popravke u kući.

Poverenje je na prvom mestu

Pored rasta cena i dužeg vremena čekanja, korisnici se sve češće susreću sa problemima kao što su otkazivanje radova, nedostatak komunikacije i nepoštovanje dogovorenih rokova.

Upravo zato poverenje i sigurnost postaju važniji od same cene usluge. Emajstor, digitalna platforma koja povezuje investitore i izvođače radova i olakšava pronalaženje proverenih majstora, sprovela je kratku anketu među korisnicima platforme kako bi istražila šta je ljudima danas najvažnije pri izboru izvođača radova i sa kojim izazovima se najčešće susreću.

Rezultati pokazuju da je najveći problem prilikom pronalaženja majstora nepouzdanost izvođača radova, što je istaklo čak 38 odsto ispitanika.

Korisnici navode da se izvođači radova često ne pridržavaju dogovorenih rokova, kasne sa početkom rada ili potpuno prestaju da komuniciraju.

Jedan od ispitanika je ukratko sumirao šta mu je najvažnije kod majstora.

"Da se ​​drži dogovora i rokova i da ne nestane nakon uplate avansa", rekao je on.

Dodatnih 13 odsto ispitanika kao problem navodi dugo čekanje na početak radova, dok je za 12 odsto najveći izazov visoka cena usluga.

Zanimljivo je da su neki odgovori pokrenuli i neka druga pitanja sa kojima se tržište suočava. Nekoliko ispitanika je navelo da je danas gotovo nemoguće pronaći izvođača radova za manje intervencije i popravke.

"Niko ne želi da radi manje poslove", upozorio je jedan korisnik, a drugi dodaje da je teško pronaći bilo kog majstora za manje popravke.

Pored toga, neki korisnici upozoravaju i na velike razlike u cenama između izvođača radova.

"Cene se razlikuju i do 100 odsto", upozorio je jedan korisnik.

Na pitanje šta im je bilo najvažnije pri izboru izvođača radova, čak 57 odsto ispitanika je odgovorilo - pouzdanost.

Samo 12 odsto je navelo cenu kao najvažniji kriterijum, dok je isti udeo postignut preporukama. Podaci pokazuju da se način izbora izvođača radova značajno promenio poslednjih godina.

U prošlosti su preporuke porodice i prijatelja bile gotovo jedini način da se pronađe izvođač radova, dok danas investitori sve više traže dodatnu potvrdu putem onlajn recenzija, fotografija prethodnih radova i transparentnih informacija o poslovanju izvođača.

Jedan od ispitanika je detaljno opisao kako danas izgleda proces izbora izvođača radova.

"Odluke pri izboru izvođača radova donosimo ili na osnovu nečije preporuke, mada se ponekad ispostavi da je i to pogrešno, ili na osnovu recenzija na internetu. Emajstor nam je to mnogo olakšao u ovom periodu kada nam je bilo potrebno više vrsta izvođača radova. Lakše je pronaći izvođača radova, videti recenzije i njihove prethodne radove", navodi on.

Drugim rečima, građani su manje fokusirani na pronalaženje najjeftinije ponude, a više na sigurnost da će posao biti obavljen kvalitetno i u dogovorenom roku.

To potvrđuju možda i najzanimljiviji podaci iz ankete - čak 81 odsto korisnika je spremno da plati više za proverenog izvođača radova.

Jedan od ispitanika smatra da je kvalitet rada na duži rok važniji od same cene.

"Obično se ne isplati koristiti cenu kao poslednji adut. Bolje je platiti malo više da bi se posao dobro obavio", kazao je on.

Promena prioriteta

Međutim, kada pronađu kvalitetnog izvođača radova, korisnici pokušavaju da ga zadrže i preporuče ga drugima. Ovaj rezultat pokazuje da se na tržištu građevinskih usluga dešava važna promena.

Poverenje, transparentnost i kvalitetna komunikacija postaju vrednosti za koje su korisnici spremni da potroše malo više novca.

"Naravno, nije problem platiti malo više ako dobijem preporuku. Problem je ako se desi kao sa poslednjim poslom, gde je poznata ličnost dala ponudu koja je bila 120 odsto skuplja od ponude koju sam prihvatio preko Emajstora. Što je, inače, bilo odlično i sve je urađeno bez ikakvih problema", tvrdi jedan korisnik.

Anketa je takođe pokrenula neka šira društvena pitanja. Nekoliko korisnika je istaklo da se osećaju potcenjeno ili nesigurno kada traže izvođača radova.

"Važno mi je da me izvođač radova ne potceni ako sam žena", upozorio je jedan korisnik.

Rezultati jasno ukazuju na promenu prioriteta među hrvatskim investitorima. Cena više nije jedini, ili čak ni najvažniji faktor pri izboru izvođača radova.

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