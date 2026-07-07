Brazil je najveći svetski proizvođač i izvoznik arabika kafe, dok Vijetnam dominira u proizvodnji robuste.

Prema procenama stručnjaka za tržišta roba Zafera Ergezena, rast temperature i smanjenje padavina u ovim zemljama negativno utiču na cvetanje biljaka kafe, što bi moglo da dovede do slabijeg roda u narednoj sezoni, prenosi Agencija Anadolija (AA).

Očekuje da će efekti klimatskog fenomena El Ninjo trajati do prvog kvartala 2027. godine, što dodatno povećava rizike oko buduće ponude, dodao je Ergezen.

Cena kafe se tokom prve polovine godine kretala silazno, ali je poslednjih nedelja preokrenula trend.

Početkom jula cena je nastavila rast i dostigla 3,57 dolara, približivši se prethodnom maksimumu od 3,72 dolara zabeleženom 28. januara, piše Tanjug.

Funta je standardna mera za trgovinu kafom, posebno za ugovore na arabiku na berzi u Njujorku, a aktuelni šestomesečni maksimum odgovara približno ceni od 7,87 dolara po kilogramu kafe.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.