Jedan preduzetnik postavio je PIO Fondu pitanje da li je, nakon odlaska u starosnu penziju, dužan da nastavi sa uplatom doprinosa za PIO ukoliko i dalje obavlja samostalnu delatnost.

Iz Fonda odgovaraju da odlazak u penziju ne znači automatski i prestanak obaveze plaćanja doprinosa ukoliko osoba nastavi da radi.

Kako navode, preduzetnik koji je ostvario pravo na starosnu penziju, a nastavio da obavlja samostalnu delatnost, i dalje je obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

To znači da je i dalje u obavezi da obračunava i uplaćuje doprinose, odnosno da ne može biti oslobođen te zakonske obaveze.

Šta kaže zakon?

Fond podseća da je ova obaveza propisana Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim je jasno definisano da preduzetnik koji i nakon ostvarivanja prava na starosnu penziju nastavlja da obavlja delatnost ostaje obavezno osiguran po tom osnovu.

Drugim rečima, status penzionera ne oslobađa ga obaveze plaćanja doprinosa sve dok aktivno obavlja samostalnu delatnost.

Kada penzioner može da traži uvećanje penzije?

Iako postoji obaveza plaćanja doprinosa, zakon istovremeno omogućava da se to kasnije odrazi i na visinu penzije.

Prema članu 121 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, korisnik starosne penzije koji se zaposli ili nastavi da obavlja samostalnu delatnost po osnovu koje je obavezno osiguran, može da ostvari pravo na ponovno određivanje penzije.

Međutim, za to mora da ispuni jedan važan uslov - da bude u obaveznom osiguranju najmanje godinu dana nakon odlaska u penziju.

Kako se podnosi zahtev?

Ponovno određivanje penzije ne vrši se automatski.

Nakon što prestane da radi, odnosno kada mu prestane obavezno osiguranje, penzioner treba da podnese zahtev Fondu za PIO za ponovno određivanje penzije, piše Kurir.rs

Fond će potom izvršiti obračun i utvrditi iznos koji je za korisnika povoljniji.

Na taj način doprinosi koje je penzioner uplaćivao nakon odlaska u penziju mogu da utiču na povećanje njegovih mesečnih primanja.

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