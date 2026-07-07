Prema podacima sa tržišta u 9.30 časova, cena sirove nafte WTI porasla je za 1,17 odsto na 69,382 dolara za barel, a cena nafte Brent za 1,19 odsto na 72,854 dolara.

Nemački DAX je pao za 0,19 odsto, moskovski MOEX za 1,21 odsto, dok je francuski CAC 40 porastao za 0,66 odsto, a britanski FTSE 100 za 0,41 odsto.

U Evropi je primetan trend rasprodaje tehnoloških akcija, a pad tržišta poluprovodnika, koji je primećen tokom trgovine u Aziji, preneo se i na evropska tržišta.

Evropski fjučersi gasa za avgust su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 44,395 evra za megavat-sat.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,14295 dolara.

Cena zlata je pala na 4.130,43 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,0225 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u ponedeljak porastao za 0,29 odsto na novu rekordnu vrednost koja iznosi 53.055,91 poen, S&P 500 za 0,72 odsto na 7.537,43 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 1,12 odsto na 26.121,16 poena.

Trgovci će ove nedelje usmeriti pažnju na Federalne rezerve, a zapisnik sa junskog sastanka o monetarnoj politici, prvog koji je vodio novi predsednik Kevin Vorš, trebalo bi da bude objavljen u sredu i nagovesti planove za kretanje kamata.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.