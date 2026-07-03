FAO indeks cena hrane (FFPI), koji prati mesečna kretanja cena osnovnih poljoprivrednih proizvoda na svetskom tržištu, iznosio je 130,3 poena u junu, što predstavlja pad od 0,3 odsto u odnosu na 130,8 poena iz maja.

Cene mesa porasle su za 0,4 odsto i dostigle novi rekordni nivo od 131 poen, prvenstveno zbog poskupljenja živinskog mesa usled snažne svetske tražnje i viših izvoznih cena iz Brazila. Istovremeno, cene svinjskog i goveđeg mesa zabeležile su pad, prenosi Tanjug.

Vrednost indeksa cena biljnih ulja porasla je mesečno za 3,8 odsto na 192 poena, pre svega zahvaljujući višim cenama palminog i ulja uljane repice, dok su cene suncokretovog ulja uglavnom stagnirale.

Nasuprot tome, vrednost indeksa koji prati cene žitarica pao je mesečno za 3,5 odsto na 110,2 poena, pre svega zbog nižih cena pšenice i kukuruza, dok su cene pirinča porasle za 3,2 odsto zahvaljujući jačoj tražnji iz Azije.

Cene mlečnih proizvoda smanjene su za 1,5 odsto u odnosu na prethodni mesec, na 117,4 poena, a pad cena zabeležen je kod svih mlečnih proizvoda, uključujući mleko u prahu, maslac i sir, zahvaljujući većoj proizvodnji i izvoznim zalihama u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Najveći mesečni pad zabeležen je kod šećera, čije su cene pale za 5,7 odsto na 89,7 poena, prevashodno zbog veće proizvodnje i snažnog izvoza iz Brazila.

Vrednost FFPI je viša za 1,7 odsto u odnosu na jun 2025, ali niža za 18,7 odsto u odnosu na rekordne vrednosti zabeležene u martu 2022, dodaje se u izveštaju na veb stranici FAO.



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