EUR EUR 117,01 117,37din 117,72
USD USD 102,16 102,47din 102,77
CAD CAD 72,15 72,36din 72,58
AUD AUD 70,91 71,12din 71,34
GBP GBP 136,63 137,04din 137,46
CHF CHF 127,35 127,74din 128,12
KURSNA LISTA

Potrošač

Mnogi Srbi je kupuju - odeća koju naručujemo povećava rizik od raka

Stručnjaci upozoravaju da između 70 i 80 odsto proizvoda sa platformi ultra brze mode ne ispunjava evropske propise o bezbednosti.

Autor:  Stanko Stamenković
04.07.2026.09:26
0
Mnogi Srbi je kupuju - odeća koju naručujemo povećava rizik od raka
Foto: SeventyFour / Shutterstock.com
Skuplje je, ali svi je žele - sve popularnija "velvet tehnika" krečenja
Foto: Artur_Nyk / Shutterstock.com
 Skuplje je, ali svi je žele - sve popularnija "velvet tehnika" krečenja
Prethodna vest
"Do aprila 2028. godine biće završena deonica Bački Breg - Sombor"
Foto: Alo!
"Do aprila 2028. godine biće završena deonica Bački Breg - Sombor"
Sledeća vest

Evropska unija uvodi strože kontrole uvoza jeftine robe sa internet platformi kao što su Shein, Temu i AliExpress, nakon što su brojna istraživanja pokazala da veliki broj proizvoda ne ispunjava evropske bezbednosne standarde i sadrži opasne hemikalije.

Godišnje se u EU uveze oko 4,5 miliona tona tekstila iz sektora brze mode, dok u zemlje članice svakodnevno stiže više od 5,8 miliona paketa male vrednosti naručenih preko interneta. Većina odeće sa ovih platformi izrađena je od jeftinih sintetičkih materijala poput poliestera, najlona i elastina, koji se teško razgrađuju i vremenom postaju mikroplastika, piše Dnevno.

Rizik po zdravlje

Stručnjaci upozoravaju da između 70 i 80 odsto proizvoda sa platformi ultra brze mode ne ispunjava evropske propise o bezbednosti. Istovremeno, sve je više prijava u evropskom Sistemu za brzo uzbunjivanje zbog tekstilnih proizvoda koji predstavljaju rizik po zdravlje – od alergijskih reakcija i hemijskih opekotina do mogućih oštećenja organa izazvanih prisustvom teških metala.

Posebnu zabrinutost izazivaju rezultati laboratorijskih ispitivanja. Istraživanje Greenpeacea pokazalo je da je čak trećina analiziranih proizvoda sa Šejna sadržala količine hemikalija iznad dozvoljenih granica propisanih evropskom uredbom REACH. U pojedinim uzorcima pronađene su koncentracije ftalata i do 200 puta veće od dozvoljenih, dok su u nekim jaknama otkrivene takozvane PFAS ili "večne hemikalije“ u koncentracijama i do 3.000 puta iznad propisanih vrednosti.

Olovo i kadmijum u odeći

U odeći i obući pronađeni su i olovo, kadmijum, formaldehid i nonilfenol etoksilati – supstance koje se dovode u vezu sa povećanim rizikom od raka, hormonskim poremećajima, smanjenom plodnošću, oštećenjem jetre, bubrega i nervnog sistema, kao i problemima u razvoju dece.

Stručnjaci upozoravaju da se ove hemikalije mogu oslobađati pod uticajem toplote tela i znojenja, nakon čega dospevaju kroz kožu ili se udišu zajedno sa tekstilnim vlaknima. Posebno su ugrožena mala deca, koja odeću često stavljaju u usta.

Dodatna istraživanja pokazala su da čak 69 odsto analiziranih proizvoda - uključujući odeću, modne dodatke i igračke – ne ispunjava osnovne evropske zdravstvene i bezbednosne standarde.

Kako bi sprečila ulazak spornih proizvoda na tržište, Evropska unija uvodi nova pravila prema kojima će svaka pošiljka morati da sadrži elektronske podatke za praćenje, što će omogućiti detaljnije kontrole na granicama i efikasnije otkrivanje proizvoda koji predstavljaju rizik po zdravlje potrošača.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
 
zdravlje odeća Temu

Povezane vesti

Kupujete preko Temua i AliExpressa? Od 1. jula stižu promene koje mogu povećati troškove
Foto: Shutterstock / Audio und werbung

Kupujete preko Temua i AliExpressa? Od 1. jula stižu promene koje mogu povećati troškove

19:00 | 0
Kupovina iz Kine postaje skuplja - EU uvodi taksu na svaki paket iz Šejna i Temua
Foto: Arcady/Shutterstock

Kupovina iz Kine postaje skuplja - EU uvodi taksu na svaki paket iz Šejna i Temua

15:16 | 0
Kako je 20-ogodišnjak zaradio bogatstvo preprodajom odeće
Foto: bigshot01/shutterstock

Kako je 20-ogodišnjak zaradio bogatstvo preprodajom odeće

11:58 | 0
Evropska komisija kaznila Temu - ilegalni proizvodi više neće prolaziti
Foto: Unsplash

Evropska komisija kaznila Temu - ilegalni proizvodi više neće prolaziti

14:07 | 0
EU uvodi novu taksu na pakete - nije 3 evra kako svi misle, trošak može biti višestruko veći
Foto: Shutterstock

EU uvodi novu taksu na pakete - nije 3 evra kako svi misle, trošak može biti višestruko veći

10:20 | 0
Komentari (0)

Potrošač

Inspekcija povukla 6 tona robe - obratite pažnju na ključnu stvar kad kupujete meso
Foto: QinJin / Shutterstock.com

Inspekcija povukla 6 tona robe - obratite pažnju na ključnu stvar kad kupujete meso

08:07 Potrošač
Cene energenata podelile EU - u Nemačkoj najskuplja struja u Švedskoj gas
Ilustracija/Pexels

Cene energenata podelile EU - u Nemačkoj najskuplja struja u Švedskoj gas

14:22 Potrošač
Svetske cene hrane u fokusu - blizu trogodišnjeg maksimuma
Foto: Shutterstock

Svetske cene hrane u fokusu - blizu trogodišnjeg maksimuma

12:23 Potrošač
Sniženja pršte na sve strane, ali mnogi kupci izlaze razočarani
Foto: Shutterstock

Sniženja pršte na sve strane, ali mnogi kupci izlaze razočarani

10:07 Potrošač
Dobro razmislite pre nego što kupite polovan hibrid - baterija nije najveći problem
Foto: Nikola Fific / Shutterstock.com

Dobro razmislite pre nego što kupite polovan hibrid - baterija nije najveći problem

15:42 Potrošač
Nagli pad cena na pijacama - sezonske poslastice koštaju manje, ali jedno povrće je papreno
Foto: Angela Cini/Shutterstock

Nagli pad cena na pijacama - sezonske poslastice koštaju manje, ali jedno povrće je papreno

10:02 Potrošač
Ko prodaje skuplje, a ko jeftinije - objavljene najnovije cene stoke u Srbiji
Foto: Baloncici/Shutterstock

Ko prodaje skuplje, a ko jeftinije - objavljene najnovije cene stoke u Srbiji

14:03 Potrošač
Stiže velika olakšica za račune - poznato ko i posle 1. oktobra dobija popust na struju
Foto: Shutterstock / Yevhen Prozhyrko

Stiže velika olakšica za račune - poznato ko i posle 1. oktobra dobija popust na struju

10:36 Potrošač
EU uvodi dodatne naknade za male pakete - stručnjaci otkrivaju šta to znači za kupce
Foto: KELENY/Shutterstock

EU uvodi dodatne naknade za male pakete - stručnjaci otkrivaju šta to znači za kupce

19:59 Potrošač
Savršen način da se uštedi toplotna energija i novac (VIDEO)
Foto: Alo | TDM

Savršen način da se uštedi toplotna energija i novac (VIDEO)

14:43 Potrošač

Najnovije

Najčitanije

2H

Umiranje cele industrije - dijamanti gube sjaj i neće se oporaviti

3H

"Jeftiniji lekovi od avgusta, 35.000 dinara pomoći za penzionere od septembra"

3H

Sve manje posla za starije - ili penzija, ili prilagođavanje

5H

Amerikanci su na korak do dostave oružja na kućnu adresu

5H

"Do aprila 2028. godine biće završena deonica Bački Breg - Sombor"

1D

"Ne primamo gotovinu" - država u kojoj većinom plaćaju karticama vraća se na keš

1D

Zaboravite Santorini - jedno grčko ostrvo je novi hit među solo putnicima

1D

Najjeftiniji gradovi za kupovinu stana u Srbiji - kvadrat ispod 1.000 evra još postoji

21H

Rimljani su ovo znali pre 2000 godina - plivanje u ovim tirkiznim bazenima je potpuno besplatno

1D

Beton nije jedino rešenje - prirodna gradnja se vraća u modu

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,01 117,37 117,72
USD USD 102,16 102,47 102,77
CAD CAD 72,15 72,36 72,58
AUD AUD 70,91 71,12 71,34
GBP GBP 136,63 137,04 137,46
CHF CHF 127,35 127,74 128,12

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.607,00 €
ETH ETH 1.527,40 €
LTC LTC 38,62 €
DOT DOT 0,76 €
BCH BCH 198,30 €
LINK LINK 6,91 €
BNB BNB 499,70 €
XMR XMR 280,63 €
Powered by CoinGecko API