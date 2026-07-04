Mnogi Srbi je kupuju - odeća koju naručujemo povećava rizik od raka

Evropska unija uvodi strože kontrole uvoza jeftine robe sa internet platformi kao što su Shein, Temu i AliExpress, nakon što su brojna istraživanja pokazala da veliki broj proizvoda ne ispunjava evropske bezbednosne standarde i sadrži opasne hemikalije.

Godišnje se u EU uveze oko 4,5 miliona tona tekstila iz sektora brze mode, dok u zemlje članice svakodnevno stiže više od 5,8 miliona paketa male vrednosti naručenih preko interneta. Većina odeće sa ovih platformi izrađena je od jeftinih sintetičkih materijala poput poliestera, najlona i elastina, koji se teško razgrađuju i vremenom postaju mikroplastika, piše Dnevno.

Rizik po zdravlje

Stručnjaci upozoravaju da između 70 i 80 odsto proizvoda sa platformi ultra brze mode ne ispunjava evropske propise o bezbednosti. Istovremeno, sve je više prijava u evropskom Sistemu za brzo uzbunjivanje zbog tekstilnih proizvoda koji predstavljaju rizik po zdravlje – od alergijskih reakcija i hemijskih opekotina do mogućih oštećenja organa izazvanih prisustvom teških metala.

Posebnu zabrinutost izazivaju rezultati laboratorijskih ispitivanja. Istraživanje Greenpeacea pokazalo je da je čak trećina analiziranih proizvoda sa Šejna sadržala količine hemikalija iznad dozvoljenih granica propisanih evropskom uredbom REACH. U pojedinim uzorcima pronađene su koncentracije ftalata i do 200 puta veće od dozvoljenih, dok su u nekim jaknama otkrivene takozvane PFAS ili "večne hemikalije“ u koncentracijama i do 3.000 puta iznad propisanih vrednosti.

Olovo i kadmijum u odeći

U odeći i obući pronađeni su i olovo, kadmijum, formaldehid i nonilfenol etoksilati – supstance koje se dovode u vezu sa povećanim rizikom od raka, hormonskim poremećajima, smanjenom plodnošću, oštećenjem jetre, bubrega i nervnog sistema, kao i problemima u razvoju dece.

Stručnjaci upozoravaju da se ove hemikalije mogu oslobađati pod uticajem toplote tela i znojenja, nakon čega dospevaju kroz kožu ili se udišu zajedno sa tekstilnim vlaknima. Posebno su ugrožena mala deca, koja odeću često stavljaju u usta.

Dodatna istraživanja pokazala su da čak 69 odsto analiziranih proizvoda - uključujući odeću, modne dodatke i igračke – ne ispunjava osnovne evropske zdravstvene i bezbednosne standarde.

Kako bi sprečila ulazak spornih proizvoda na tržište, Evropska unija uvodi nova pravila prema kojima će svaka pošiljka morati da sadrži elektronske podatke za praćenje, što će omogućiti detaljnije kontrole na granicama i efikasnije otkrivanje proizvoda koji predstavljaju rizik po zdravlje potrošača.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

