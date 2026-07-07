U odnosu na kraj 2025, krajem maja ove godine javni dug je povećan, dok je njegovo učešće u BDP-u smanjeno, odnosno 31. decembra prošle godine javni dug je iznosio 39,34 milijarde evra, a njegovo učešće u BDP-u bilo je 44,4 odsto.
Krajem maja ove godine i javni dug i njegovo učešće u BDP-u je veće nego krajem aprila 2026. kada je javni dug iznosio 39,214 milijardi evra, a njegovo učešće u BDP-u bilo 41,6 odsto.
Na kraju marta 2026. javni dug je iznosio 39,35 milijardi evra, a njegovo učešće u BDP-u bilo je 41,8 odsto, dok je u februaru ove godine javni dug bio 39,199 milijardi evra, a njegovo učešće u BDP-u 41,6 odsto
Javni dug Srbije je na kraju januara 2026. iznosioo 39 milijardi evra, a učešće duga u BDP-u bilo je 41,4 odsto.
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Srbija
Javni dug Srbije na kraju maja 41,139 milijardi evra, učešće u BDP-u 43,7 odsto
Javni dug Srbije na kraju maja ove godine iznosio je 41,139 milijardi evra, a učešće duga u bruto domaćem proizvodu (BDP) bilo je 43,7 odsto, objavilo je danas Ministarstvo finansija.
U odnosu na kraj 2025, krajem maja ove godine javni dug je povećan, dok je njegovo učešće u BDP-u smanjeno, odnosno 31. decembra prošle godine javni dug je iznosio 39,34 milijarde evra, a njegovo učešće u BDP-u bilo je 44,4 odsto.
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