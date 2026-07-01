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Stiže velika olakšica za račune - poznato ko i posle 1. oktobra dobija popust na struju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će Uredba o energetski ugroženom kupcu biti produžena i nakon 1. oktobra 2026. godine, što znači da će socijalno ugrožena domaćinstva i dalje ostvarivati popuste na račune za struju i gas od 20 do 40 odsto.

Autor:  Nina Stojanović
01.07.2026.10:36
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Stiže velika olakšica za račune - poznato ko i posle 1. oktobra dobija popust na struju
Foto: Shutterstock / Yevhen Prozhyrko
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Za sprovođenje ove mere država je obezbedila dodatnih 28,1 milion evra.

Predstavljajući novi paket mera za unapređenje životnog standarda građana, Vučić je rekao da država nastavlja sa podrškom najugroženijim kategorijama stanovništva.

On je naveo da je za nastavak sprovođenja Uredbe o energetski ugroženom kupcu izdvojeno dodatnih 28,1 milion evra.

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"To su smanjenja računa za struju i gas za 20 do 40 odsto za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, sve one o kojima smo ovde već govorili, plus dodatni popust za penzionere od 1.000 dinara i borce."

Kako je istakao, cilj ovih mera je da se zaštiti životni standard građana i ublaže troškovi osnovnih energenata.

Šta donosi produženje Uredbe?

Produžetkom Uredbe o energetski ugroženom kupcu predviđeno je

  • nastavak važenja Uredbe i nakon 1. oktobra 2026. godine;
  • dodatnih 28,1 milion evra za sprovođenje ove mere;
  • 20 do 40 odsto popusta na račune za električnu energiju i gas za socijalno ugrožena domaćinstva;
  • dodatni popust od 1.000 dinara za penzionere i borce.

Oglasila se i ministarka energetike

Povodom nastavka ove mere oglasila se i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, koja je na svom Instagram nalogu potvrdila da će Uredba ostati na snazi i nakon 1. oktobra.

"Produžavamo primenu Uredbe o energetski ugroženom kupcu i nakon 1. oktobra 2026. godine, uz dodatnih 28,1 milion evra opredeljenih za ovu meru.

To znači da će socijalno ugrožena domaćinstva i dalje ostvarivati umanjenje računa za električnu energiju i gas od 20 do 40 odsto, dok će penzioneri imati i dodatni popust od 1.000 dinara.

Nastavljamo da sprovodimo mere koje štite životni standard građana i obezbeđuju da energija ostane dostupna onima kojima je podrška najpotrebnija."

Ministarstvo navodi da je cilj ove mere da pomoć bude usmerena prema domaćinstvima kojima su visoki troškovi energije najveće opterećenje, prenosi Biznis Kurir.

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Aleksandar Vučić struja umanjenje računa paket novih mera

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