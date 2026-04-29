Kupovina polovnog automobila je racionalna odluka. Proveravaju se cena, stanje, kilometraža i dokumentacija, ali postoji detalj koga mnogi ljudi nisu svesni, a koji pravi probleme hiljadama vozača.

Reč je o prevari sa "blizancima", odnosno kloniranim automobilima. Mehanizam je jednostavan i veoma opasan. Ukradeno vozilo ili ono sa pravnim problemima preuzima identitet drugog, potpuno legalnog automobila. To znači da koristi njegovu registraciju, broj šasije (VIN) i dokumentaciju.

Na prvi pogled, sve izgleda da se uklapa, ali u stvarnosti na tržištu žive dva automobila sa istim identitetom. Problem nastaje kada vlasti otkriju pravu situaciju. U tom trenutku, automobil sa lažnim identitetom se blokira, a kupac ostaje bez ičega, najčešće bez uloženog novca.

Tačan broj takvih kloniranih automobila nije poznat na nivou Evropske unije, ali sofisticirana prevara je uzela maha, piše ElPais. Kako prevara funkcioniše? Prevara kloniranjem obično počinje sa ukradenim ili ilegalno uvezenim automobilom.

Zatim mu se daje identitet drugog, istog ili veoma sličnog automobila: istog modela, boje, pa čak i opreme. Prevaranti menjaju ili falsifikuju broj šasije (VIN), menjaju tablice i prodaju automobil sa naizgled važećom dokumentacijom.

Kupac, privučen povoljnom cenom i naizgled normalnom transakcijom, kupuje automobil ne znajući da drugi "original" vozi sa istim identitetom. U Evropi se ova vrsta prevare obično otkriva tokom policijskih provera, tehničkih pregleda ili administrativnih postupaka, a kada se pojavi upozorenje, vozilo se automatski zaplenjuje. Jedan od najočiglednijih tragova je cena.

Ako je znatno ispod tržišne vrednosti, budite sumnjičavi. Takođe je važno proveriti da li se broj šasije poklapa na svim delovima vozila. Još jedan ključni detalj je zahtevati kompletan izveštaj o vozilu, pomoću kojeg možete proveriti istoriju vlasništva, eventualne terete, prethodne nezgode ili moguća upozorenja.

Takođe, obratite pažnju na manje detalje: razlike u završnoj obradi, delove koji se ne poklapaju sa verzijom ili nepotpunu dokumentaciju. Najvažnije: izbegavajte plaćanje bez garancija.

Transakcije bez ugovora, brza prodaja ili pritisci na prodavce su jasni znaci rizika.

Šta učiniti ako ste već kupili vozilo?

Nakon kupovine, situacija postaje komplikovanija. Iako se kupac smatra žrtvom, to ne sprečava posledice. Prvo morate prijaviti situaciju, a zatim počinje sudski postupak u kojem se pokušava utvrditi poreklo vozila i odgovornost prodavca. U mnogim slučajevima, vraćanje novca zavisi od pronalaženja prevaranta, što nije uvek lako.

Zato je prevencija ključna. Važno je znati da se automobil ne sme prodati ako se potvrdi kloniranje. Čak i ako je kupac postupio u dobroj veri, automobil nije legalan za vožnju. Iako je većina automobila u Evropi potpuno legalna, ove vrste prevara pokazuju da postoji rizik, piše Jutarnji.hr

Digitalizacija i pristup informacijama poboljšali su bezbednost, ali su i učinili nove prevare sofisticiranijim. Zato je kupovina sa oprezom i provera svakog detalja i dalje neophodna.

