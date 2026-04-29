Ukrajina se sprema za izvoz oružja jer zemlja proizvodi više nego što je njenim oružanim snagama potrebno, rekao je u utorak ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"U nekim proizvodnim oblastima trenutno imamo do 50 procenata viška kapaciteta. Izvoz ukrajinskog oružja postaće stvarnost. Ukrajinska vojska će uvek imati pravo na prioritet i dovoljno snabdevanje - uzeće sve što joj je potrebno, a količina iznad toga će ići na izvoz", rekao je Zelenski.

Zelenski je rekao da Ukrajina već sarađuje sa zemljama Bliskog istoka, Evrope i Kavkaza u okviru posebnog formata saradnje poznatog kao "sporazumi o dronovima".

"Predlog za naše američke partnere je takođe na stolu", dodao je on.

Sporazum bi mogao da uključi izvoz dronova, odbrambenih sistema i drugih vrsta oružja i smatra se načinom za jačanje finansijske pozicije zemlje.

"Ponavljam, uslovi moraju biti korisni za Ukrajinu, mora postojati jasan nadzor, a prihodi od izvoza moraju ojačati odbranu Ukrajine. I tako će biti", rekao je Zelenski, piše Poslovni dnevnik.

Ukrajina je značajno povećala proizvodnju oružja otkako je Rusija pokrenula invaziju svih razmera pre više od četiri godine.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.