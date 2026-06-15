Njegova priča počinje kao sportski san koji je naglo prekinut.

Morgan Purnell je kao tinejdžer, želeo da postane profesionalni ragbista, ali teška povreda kolena u 17. godini izbacila ga je iz sporta na duži period. Upravo tada, kako kaže, njegov identitet se promenio preko noći.

Tokom oporavka naišao je na oglas za veleprodaju vintage odeće, što je bio trenutak koji ga je usmerio ka biznisu. Od ušteđenih oko 400 funti kupio je veću količinu polovnih pantalona poznatog brenda, koje je potom preprodavao uz višestruku zaradu na platformama za prodaju odeće.

"Radio sam bez prestanka, po 12 sati dnevno, sedam dana u nedelji", navodi on, opisujući početke svog poslovanja, piše Biznis insajder (Business Insider).

U prvim mesecima uspeo je da proda desetine pari odeće, a zaradu je reinvestirao u nove pošiljke. Istovremeno je svoj rad počeo da dokumentuje na društvenim mrežama, što mu je donelo dodatnu publiku i nove kupce.

Kako je potražnja rasla, uključio je i pomoć prijatelja, angažujući ih za pakovanje i pripremu robe. Posao je ubrzo prerastao u ozbiljan mali biznis koji je počeo da donosi značajne prihode.

Tokom 2025. godine, njegov ukupni prihod dostigao je oko 142.000 funti, dok je prodaja preko platformi za preprodaju činila najveći deo zarade. Dodatni prihod ostvaruje i kroz saradnje sa dobavljačima i promocije na društvenim mrežama.

On danas sarađuje sa dobavljačima iz inostranstva, uključujući Pakistan, a ključ uspeha vidi u brzini reakcije i dobrom lancu nabavke.

Prihodi, kako kaže, variraju iz meseca u mesec, ali se kreću od nekoliko hiljada do preko 20.000 funti mesečno.

U poslu mu, kako ističe, sve više pomažu digitalni alati i veštačka inteligencija, koja mu olakšava organizaciju zaliha i kreiranje oglasa za prodaju.

Iako je prvobitno planirao studije poslovnog menadžmenta, odlučio je da pauzira obrazovanje i fokusira se na razvoj sopstvenog biznisa.

"Želeo sam da dokažem da mogu sam da izgradim nešto stabilno", poručuje on.

Njegova priča danas se često navodi kao primer kako se uz digitalne platforme, društvene mreže i preduzetnički pristup, i mali početni kapital može pretvoriti u ozbiljan posao.

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