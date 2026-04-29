Ista cena od 480 din/kg zabeležena je i u klanicama na području sremskog regiona, gde je dominirala već nekoliko sedmica.

Raška i Kraljevo - pad i stabilizacija cena tovnih bikova

Reporteri STIPS iz Kraljeva protekle sedmice zabeležili su pad prodajne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma na pijaci žive stoke u ovom gradu. Prodaja se najčešće odvijala po ceni od 480 din/kg.

U klanicama na području Beograda evidentiran je rast otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma, gde je dominirao iznos od 480 din/kg. Obim ponude bio je dobar, dok je broj otkupljenih grla bio prosečan.

Braničevski region - telad skupa, krave za klanje stabilne

Na području braničevskog regiona, najčešća otkupna cena teladi SM rase iznosila je 800 din/kg u klanicama. Istovremeno, krave za klanje SM rase otkupljivane su po dominantnoj ceni od 240 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu zabeležena je ponuda istih kategorija goveda, a cene su bile identične klaničkim.

Pirotski region - visoke razlike u cenama

Klaničari sa područja Pirota i okolnih mesta otkupljivali su telad SM rase do 160 kg po ceni od 850 din/kg, tovnu junad preko 480 kg po ceni od 550 din/kg, dok je u kategoriji krava za klanje dominirao iznos od 250 din/kg.

Šumadija, Beograd i Banat - različiti trendovi kod svinja

Na pijaci u Kragujevcu prasad telesne mase od 16 do 25 kg prodavana su po 470 din/kg, dok je u Obrenovcu dominantna cena dostigla 500 din/kg. Razlog rasta cena bila je povećana potražnja zbog predstojećih praznika i Đurđevdana.

U klanicama na području Šumadijskog regiona zabeležen je rast otkupne cene krmača za klanje, gde je dominirao iznos od 170 din/kg.

Na području Beograda nije bilo promena u otkupu tovnih svinja od 80 do 120 kg - cena je ostala 180 din/kg, dok u Podrinju je zabeležen pad na 170 din/kg, dok je u Južnom Banatu došlo do rasta na 170 din/kg uz prosečnu ponudu.

U Srednjobanatskom regionu dominantna cena iznosila je 185 din/kg, a u Južnobačkom regionu zabeležen je pad cena tovnih svinja, koje su varirale od 150 do 170 din/kg u zavisnosti od kvaliteta i kategorije.

Jagnjad i ovce - različiti trendovi po regionima

U srednjobanatskom regionu otkupna cena jagnjadi bila je viša i iznosila je 500 din/kg. U Kragujevcu je, uprkos dobroj ponudi od preko 100 grla, došlo do pada na 470 din/kg, dok je u Loznici cena bila 450 din/kg uz prosečnu prodaju i dobru ponudu.

U Podrinjskom regionu takođe je zabeležen pad na 450 din/kg,a u Požarevcu i Braničevskom regionu cene su ostale stabilne - jagnjad 500 din/kg, ovce 200 din/kg.

U Jablaničkom regionu nije bilo ponude jagnjadi, šilježadi i drugih kategorija ovaca.

Na pijaci u Leskovcu zabeležena je prodaja jagnjadi, jaradi i ovaca uz nepromenjene cene. U Pirotu je cena jagnjadi ostala 600 din/kg. U Severnoj Bačkoj otkupljivana su i jarad po ceni od 450 din/kg, uz slab obim ponude i otkupa.

Kako je Bizportal pisao prošle nedelje, na stočnim pijacama i u klanicama širom Srbije protekle sedmice zabeležena su značajna kolebanja cena, posebno kada je reč o teladi, svinjama i jagnjadi.

Dok je u pojedinim regionima došlo do rasta cena, u drugim je primetan pad, što ukazuje na neujednačeno stanje na tržištu stoke.

