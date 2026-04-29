Evropska unija se suočava sa naglim porastom troškova energije zbog nestabilnosti na Bliskom istoku, a dnevni gubici dostižu skoro 500 miliona evra, rekla je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Govoreći u Evropskom parlamentu u Strazburu, istakla je da su za samo 60 dana sukoba troškovi uvoza fosilnih goriva povećani za više od 27 milijardi evra.

Tenzije dodatno podstiču strahovi od dugoročnih poremećaja u snabdevanju, posebno zbog mogućih ograničenja saobraćaja kroz Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko četvrtine svetske trgovine naftom.

Fon der Lajen je rekla da trenutna kriza pokazuje potrebu za ubrzanjem energetske tranzicije.

"Moramo smanjiti našu zavisnost od uvoznih fosilnih goriva i povećati proizvodnju domaće, pristupačne i čiste energije", naglasila je Fon der Lajen, piše tportal.

Takođe je najavljen akcioni plan za elektrifikaciju koji bi trebalo da bude predstavljen do leta, zajedno sa širim merama za jačanje energetske bezbednosti.

Evropska komisija se zalaže za investicije u elektroenergetsku infrastrukturu, jačanje obnovljivih izvora i bolju koordinaciju u upravljanju zalihama goriva kao odgovor na trenutnu energetsku krizu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.