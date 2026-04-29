Reč je o sistemu Entry/Exit System (EES), koji je u potpunosti počeo da se primenjuje od 10. aprila 2026. godine.

MUP: Ovo je važno za sve koji putuju

"Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava granične policije podseća građane da su nadležni organi Evropske unije, od 10. aprila 2026. godine, otpočeli potpunu primenu Sistema ulaska/izlaska (Entry/Exit System - EES) koji, pored redovne granične kontrole, predviđa i dodatne biometrijske provere za putnike koji dolaze iz država koje nisu članice Evropske unije", navodi se u saopštenju MUP-a.

Šta se menja na granicama

Novi sistem podrazumeva dodatne kontrole, uključujući:

biometrijske provere putnika

evidenciju ulazaka i izlazaka

detaljnije granične procedure

Gde za Prvi maj bez gužve - skrivena mesta u Srbiji koja oduzimaju dah, više o tome pročitajte OVDE.



Zbog toga se očekuje duže zadržavanje, posebno tokom praznika i letnje turističke sezone.

Savet za putnike: koristite alternativne prelaze

Kako bi se izbegle gužve, MUP savetuje građane da koriste manje frekventne granične prelaze.

"Kako bi se izbegla duža zadržavanja na graničnim prelazima, posebno za vreme praznika i predstojeće letnje sezone, Uprava granične policije podseća građane koji putuju u zemlje Evropske unije da mogu da koristite alternativne granične prelaze Republike Srbije sa zemljama članicama EU."

Gde pronaći informacije

Građanima se preporučuje da pre putovanja provere:

spisak graničnih prelaza

radno vreme prelaza

trenutno stanje na granicama



Sve informacije dostupne su na zvaničnom sajtu MUP-a.

Uvođenje novog EES sistema donosi strože kontrole na granicama EU, što može dovesti do dužih čekanja.

Zato se putnicima savetuje dobra priprema i izbor alternativnih prelaza kako bi izbegli gužve i nepotrebna zadržavanja.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.