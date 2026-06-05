Zajedničku izjavu u vezi sa tim potpisali su ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i južnokorejski ministar trgovine, industrije i resursa Jo Han Guom, prenosi Tanjug.



Kako je saopšteno iz Vlade Srbije, potpisivanjem zajedničke izjave završeni su pregovori o zaključivanju sporazuma o slobodnoj trgovini, koji će unaprediti okvir za bilateralne ekonomske odnose, stvarajući povoljne uslove za poslovne zajednice i investitore iz obe zemlje i platformu za saradnju kroz različite mehanizme.



Predsednik Vlade Đuro Macut istakao je da će se time podstaći kontinuirani dijalog i produbljivanje ekonomskog partnerstva Srbije i Republike Koreje. Premijer je naveo da je poseta ministra trgovine Republike Koreje realizovana prvi put od uspostavljanja diplomatskih odnosa između dve zemlje 1989. godine, kao i da je pokretanje pregovora i zaključivanje sporazuma o slobodnoj trgovini inicirano novembra 2022. godine prilikom susreta predsednika vlada dveju zemalja.



Predsednik Vlade je najavio da je potpisivanje sporazuma planirano u narednom periodu, kada obe strane završe pripremne procedure.



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