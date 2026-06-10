Kupci bi trebalo da budu skeptični prema razlozima za velike popuste. Odlična cena, mala kilometraža i vrhunska oprema deluju kao dobra prilika, ali ako automobil ima samo jedan ključ, to bi kod svakog kupca polovnog automobila koji traži dobru ponudu trebalo da upali crvenu lampicu i podstakne dodatnu proveru.

Takva vozila mogu biti ukradena ili su pronevereni iznajmljeni automobili koji se preprodaju radi brze i nezakonite zarade, upozorava krivični inspektor Jirgen Endres, piše časopis Feniks.

Donosimo vam detaljan pregled na šta treba da obratite pažnju kako ne biste postali žrtva prevare.

Samo jedan ključ: Najveći znak da nešto nije u redu

Logično pitanje je: gde je nestao drugi ključ ako je sa automobilom sve u redu?

Inspektor Endres ističe da je nedostatak drugog ključa "jak pokazatelj" da se iza oglasa krije sumnjiv posao. Legalni automobili obično uvek imaju dva ključa.

U takvim situacijama, prevaranti najčešće koriste dobro uspostavljenu praksu: kupcu nude da će mu kasnije poštom poslati drugi ključ. Da bi zvučali ubedljivije, predlažu kupcu da zadrži poslednjih 500 do 1.000 evra od kupovne cene i da ga plati tek kada ključ stigne na adresu. Stručnjaci upozoravaju da je ovo izuzetno sumnjiva praksa na koju nikada ne bi trebalo da pristanete.

Oslobađanje od automobila zbog "porodične nužde"

Kupci bi trebalo da budu skeptični prema razlozima za velike popuste. Prevaranti često namerno uzrokuju manja, površinska oštećenja na vozilu (kao što su ogrebotine) kako bi opravdali nerealno nisku cenu i skrenuli pažnju sa pravog porekla automobila.

Još jedna klasična i izuzetno uobičajena metoda je dodirivanje porodičnih priča. Prodavci glume tešku finansijsku situaciju zbog navodnog skupog bolničkog lečenja, hitne selidbe ili iznenadnih dugova, sve sa ciljem da izvrše pritisak na kupca da odmah donese odluku, bez temeljne provere vozila. Istovremeno, čak ni uredni papiri više nisu 100 odsto dokaz.

Prema policijskim podacima, u opticaju je ogroman, petocifreni broj ukradenih praznih dokumenata za vozila koji su ukradeni tokom provala u kancelarijama za registraciju.

Kako prepoznati lažna dokumenta?

Obratite pažnju na pravopisne i tipografske greške koje kriminalci često prave prilikom ručnog popunjavanja dokumenata.

Proverite detalje - neslaganja između pečata i odštampanog imena nadležnog organa su jasan znak falsifikovanja.

Da li papiri izgledaju kao da su popunjeni na staroj pisaćoj mašini? Da li je razmak između redova neravnomeran? Sve je to dokaz sumnjivih aktivnosti.

Prodaja se bliži završetku, ali prodavac menja mesto sastanka u poslednjem trenutku, nekoliko puta zaredom?

Ako vas umesto lepog i mirnog komšiluka na fotografijama u oglasu pozivaju na mračne parkinge, industrijske zone ili samu ulicu, prestanite da komunicirate.

Kriminalci pokušavaju da što više otežavaju praćenje i lociranje automobila nakon toga.

Zlatni savet od policije: Ako želite da proverite da li je automobil "čist", predložite prodavcu da zajedno odete do najbliže policijske stanice pre potpisivanja ugovora kako biste proverili broj šasije.

Ako su kriminalci, sama ova objava će im biti dovoljna da odmah prekinu pregovore i pobegnu. Što se tiče plaćanja gotovinom, od 2027. godine Evropa će uvesti obavezno ograničenje za komercijalne prodavce, prema kojem iznosi iznad 10.000 evra moraju biti uplaćeni putem bankovnog računa.

Međutim, još uvek ne postoji zakonsko ograničenje za gotovinu u transakcijama između privatnih lica. Uprkos tome, plaćanje velikih iznosa u gotovini nosi ogromne bezbednosne rizike, piše Poslovni dnevnik.

Evo nekoliko dobrih saveta: Novac predajte tek nakon što obe strane potpišu ugovor o kupovini. Nikada ne plaćajte nikakve kapare ili avanse bez viđenja automobila - novac ide isključivo u zamenu za vozilo i ključeve. Birajte samo bezbedna, prometna i javna mesta za predaju kako biste smanjili rizik od klasičnih pljački i razbojništava.

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