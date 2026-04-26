"U skladu sa operacijom 'Ekonomski bes', američko Ministarstvo finansija će nastaviti da sistematski slabi sposobnost Irana da generiše, premešta i vraća sredstva u zemlju, kroz nove finansijske mere i sankcije", naveo je Besent u objavi na mreži Iks.

On je rekao da Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) uvodi sankcije protiv više kripto-novčanika povezanih sa Iranom, što je dovelo do zamrzavanja oko 344 miliona dolara u kriptovalutama.

"Pratićemo novac koji Teheran očajnički pokušava da iznese van zemlje i ciljaćemo sve finansijske linije spasavanja povezane sa režimom", naveo je Besent.

Administracija američkog predsednika Donada Trampa zamrzla je 344 miliona dolara u kriptovalutama za koje tvrdi da su povezane sa Iranom, preneo je CNN.

Za sada nije jasno da li će velika suma zaplenjenog novca imati uticaja na Teheran ili njegov pristup ratu i pregovorima.

